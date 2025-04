Quién es Liam Lawson: nacionalidad y edad del piloto de Fórmula 1

La historia detrás de Liam Lawson en la F1.

A principios de 2025, la Fórmula 1 tuvo una gran novedad que entusiasmó tanto a los fanáticos como a los especialistas del automovilismo: el debut oficial de Liam Lawson como piloto titular de Red Bull. El joven neozelandés de 23 años se dio el gusto de ser compañero nada menos que de Max Verstappen, campeón del mundo con 4 títulos, pero la experiencia le duró poco: volvió al equipo Racing Bulls luego de hacer un flojo papel.

Con una actitud combativa y un estilo de conducción agresivo, Lawson llegó a la Fórmula 1, aunque rápidamente terminó perdiendo su lugar tras protagonizar tan sólo dos carreras en el circuito.

Aunque esta fue su primera temporada completa como piloto titular, Lawson no es un desconocido en el paddock de la Fórmula 1. En 2023 debutó con AlphaTauri —filial de Red Bull— como reemplazo de urgencia de Daniel Ricciardo, lesionado en plena temporada. En 2024 volvió a ocupar ese asiento en la recta final del campeonato, demostrando que tenía el talento y la mentalidad para pelear en la máxima categoría del automovilismo mundial. Su ascenso a Red Bull en 2025 causó sensación porque quedó por encima de otros candidatos como Yuki Tsunoda.

Sin embargo, a fines de marzo de 2025 y de manera sorpresiva, Lawson quedó fuera del equipo de Red Bull y fue reemplazado por Tsunoda. "Sinceramente, fue un shock. No lo vi venir", inició el neozelandés en diálogo con Sky Sports, y tras conocer que fue dado de baja para regresar a Racing Bulls. En tanto, agregó: "Las conversaciones que teníamos no apuntaban en esa dirección, así que definitivamente no era algo que esperaba. Obviamente, me hubiera gustado tener más tiempo".

¿De dónde es y cuántos años tiene Liam Lawson?

Liam Lawson nació el 11 de febrero de 2002 en Hastings, Nueva Zelanda. Con apenas 23 años, Lawson se sumó a una tradición neozelandesa en la F1 que incluye nombres legendarios como Bruce McLaren y Denny Hulme, convirtiéndose en el 10° piloto de su país en competir en la categoría reina del automovilismo.

Qué historia tiene Liam Lawson.

El camino de Lawson hasta Red Bull y el sorpresivo cambio a Racing Bulls

Antes de llegar a Red Bull, Lawson fue parte del equipo junior de la escudería desde 2019 y acumuló experiencia en categorías como la Toyota Racing Series -que ganó en 2019-, la Fórmula 2 -donde fue tercero en 2022. y la Super Fórmula Japonesa. Su llegada a la F1 fue casi accidental: en 2023 reemplazó a Ricciardo por lesión y en 2024 volvió a ocupar su asiento tras el bajo rendimiento del australiano. A principios de 2025, Lawson tuvo la oportunidad de brillar en un equipo de punta, aunque tras pocos meses fue dado de baja para que regrese a Racing Bulls.

¿Quién es el padre de Liam Lawson?

Un dato curioso es que su padre, Eddie Lawson, fue una leyenda del deporte motor, aunque en otro terreno: fue campeón mundial de motociclismo en la categoría 500cc en cuatro ocasiones. Con 31 victorias, 78 podios y 18 poles, Eddie dejó una huella imborrable en el motociclismo entre 1983 y 1992. Su influencia sin duda marcó el camino de Liam, quien hoy busca escribir su propia historia en la élite del automovilismo.