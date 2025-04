Briatore reveló el problema que podría tener Colapinto si vuelve a la F1

Flavio Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto en Alpine.

Desde la irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Williams en 2024, Flavio Briatore fue uno de los más interesados en el talento del argentino, tanto que movió cielo y tierra para ficharlo a inicios de este 2025. Convertido en piloto de reserva de Alpine, el joven de 21 años genera mucha expectativa con su regreso a la máxima categoría, sobre todo tras los pobres resultados que cosechó Jack Doohan en el comienzo de la temporada.

De hecho, el fuerte accidente que tuvo el australiano en Suzuka el viernes pasado potenció los rumores sobre su inminente salida de la escudería francesa y, por ende, también impactó en las conjeturas sobre el regreso del piloto pilarense. Justamente sobre este factor fue consultado Briatore en una reciente entrevista con el diario La Stampa, en la que el italiano manifestó la importancia de mejorar el A525 antes de pensar en cambiar a los pilotos.

“Ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”, afirmó el asesor del equipo de Enstone. Pero por fuera de eso, parece ser que Briatore tiene intenciones de proteger a Franco de todo lo que podría venir en caso de que se suba al monoplaza mientras este no dé buenos resultados, puesto que Doohan no es el único que tuvo problemas con el A525.

Tal es así que ni siquiera Pierre Gasly logró llegar a la zona de puntos en estas tres fechas iniciales, por lo que ascender a Colapinto podría dejarlo a la merced de comentarios que dañen su ánimo. “No es solo poner a un chico en un coche: luego tienes que lidiar con todo lo demás, la presión, las entrevistas, las críticas, 100 mil espectadores en las tribunas”, agregó Briatore con el latente recuerdo de lo sucedido con Liam Lawson en Red Bull.

La advertencia de Briatore a Doohan en Alpine: "Hijos de papá"

Una de las preguntas que recibió el italiano durante la entrevista con La Stampa fue si hay demasiados “hijos de papá” en la F1 con referencia a Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, y el oceánico, hijo del expiloto de motociclismo Mick Doohan. A eso, el italiano contestó de manera esquiva, pero dejó un pequeño aviso para el australiano.

No se sabe si Doohan competirá en Baréin por una posible sanción.

“Stroll tiene un equipo propio y es un caso aparte. En cuanto a Jack, puedes ser el hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ningún lado, todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”, mencionó Briatore. De esta manera, el asesor de Alpine dejó entrever que su piloto necesitará mejorar el pobre rendimiento que mostró en Melbourne, Shanghái y Suzuka si quiere mantener su asiento en la máxima categoría.