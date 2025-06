Marcelo Tinelli se queda sin su regreso a la TV.

Después de meses de incertidumbre, finalmente se confirmó lo que muchos en la industria venían sospechando: Bailando 2025 no se emitirá. A pesar de los esfuerzos de Marcelo Tinelli por llevar adelante una nueva temporada del clásico certamen, la decisión ya está tomada y América TV dio un rotundo "no". El motivo, aunque duro, es claro: no hay plata para bancarlo.

Ángel de Brito fue quien reconfirmó este martes 24 de junio, a través de Bondi Live, la razón que terminó por sellar el destino del programa: “La realidad es que no hay plata para bancarlo. Es un formato caro y no dan los números”, aseguró el conductor de LAM. Si bien a principios de mes ya había anticipado que el ciclo pendía de un hilo, la noticia ahora es definitiva.

Según detalló De Brito, Tinelli no bajó los brazos fácilmente. Hasta último momento, el histórico conductor de Bailando trabajó intensamente para tratar de reactivar el proyecto, incluso confeccionando una lista tentativa de famosos convocados y posibles miembros del jurado. Sin embargo, el canal decidió priorizar la continuidad de programas que vienen funcionando bien en rating y que representan un gasto significativamente menor.

“América prefiere seguir apostando por formatos de bajo costo que siguen dando resultados”, explicó Ángel. En ese contexto, Bailando 2025, un show que implica grandes producciones, logística compleja y altos salarios, quedó completamente fuera del radar.

El Bailando que no fue: cómo iba a ser el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión

La ilusión estaba en marcha: Marcelo Tinelli había empezado a preparar su regreso triunfal a la televisión con una nueva edición del Bailando, esta vez en una versión más breve, moderna y nostálgica a la vez. Sin embargo, todo quedó en la nada. Tras la confirmación de que Bailando 2025 no verá la luz por falta de presupuesto, ahora se conoce cómo iba a ser el ciclo que prometía devolver al conductor al prime time de América TV.

Según había revelado Marina Calabró en el programa Lape Club Social, el plan original era que el programa comenzara en septiembre y se extendiera durante cuatro meses. No se trataba de una edición tradicional, sino de un Bailando “acotado”, con menos participantes y una producción más compacta que intentaba adaptarse a los nuevos tiempos de la TV abierta.

La convocatoria había comenzado con más de 100 nombres, que luego se redujeron a 70, 40 y finalmente a 20. De esos, entre 12 y 16 serían los que efectivamente llegarían a pisar la pista. La producción también contemplaba un condimento especial: reunir a históricos ganadores del certamen. Nombres como Carmen Barbieri, Flor de la V, Hernán Piquín, Noelia Pompa, La Mole Moli, Pampita, Pedro Alfonso, Laurita Fernández, Flor Vigna, Nico Occhiato y Sofi Morandi estaban en la mira para regresar.

Tras un largo tiempo alejado del rol de conductor, y luego de mostrar otra faceta con su reality familiar, Tinelli apostaba a un regreso con fuerza, apelando tanto a la nostalgia como al entretenimiento en vivo. Incluso, según Ángel de Brito, ya tenía listas tentativas con participantes y jurados.

Pero todo ese trabajo quedó archivado. América TV decidió no avanzar con el proyecto por una razón contundente: no hay dinero para sostenerlo. El canal priorizó los ciclos de bajo costo que vienen funcionando bien, descartando un formato tan costoso como el Bailando, incluso en su versión reducida.