Franco Colapinto se despistó con Alpine, filtraron el video y estalló: "Calladitos"

Franco Colapinto se despistó con Alpine, lo liquidaron y respondió a sus críticos.

Franco Colapinto se despistó con el Alpine de la Fórmula 1, filtraron el video en las redes sociales y estalló contra sus críticos. Sin embargo, a los pocos minutos el piloto de pruebas argentino de la escudería francesa eliminó la publicación para evitar que siguiera escalando la polémica. "No crean que me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero. Los que hablan sin saber, calladitos están más lindos...", disparó munición gruesa el pilarense de 21 años tras el mal momento en los ensayos en el histórico autódromo de Monza (Italia).

"Fran" practicó en el mencionado circuito europeo al mismo tiempo en el que la máxima categoría del automovilismo mundial disputaba su tercer Gran Premio del calendario 2025 en Suzuka (Japón). Así como lo había hecho su compañero estonio Paul Aron el día anterior, el joven bonaerense ensayó diversas cuestiones dentro del vehículo y hasta superó a su colega en los tiempos. Sin embargo, recorrió menos kilómetros porque Colapinto se despistó y Aron no.

La respuesta de Colapinto a sus críticos tras el video del despiste con Alpine, que luego eliminó

La respuesta de Colapinto a sus críticos en X.

Colapinto fue más rápido que Aron en las prácticas de Alpine en Monza

Las estadísticas oficiales señalaron que el argentino estuvo a la altura de las circunstancias en las pruebas TPC (Test Previous Car) a bordo del A523. Mientras que el estonio giró el sábado, "Fran" lo hizo el domingo, mientras se desarrollaba el Gran Premio de Suzuka en Japón. Ambos tuvieron un programa de trabajo similar: la primera sesión matinal estuvo dedicada a la puesta a punto y la adaptación en el monoplaza, al tiempo que ensayaron una vuelta de clasificación antes del corte. Ya en la tarde, realizaron cinco tandas largas como simulación de una carrera.

En la comparación interna, Colapinto superó a Aron: en el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0”5) más veloz que el europeo. Por si fuese poco, aumentó la diferencia a 0”7 por vuelta con relación con la tanda más extensa que cuenta con diferentes configuraciones del coche (combustible, cargas aerodinámicas y demás), por lo que puede trazarse tranquilamente el paralelismo con una competencia oficial.

El lado negativo: Colapinto cometió un error que Aron no y lo llevó a girar menos kilómetros

También cabe aclarar que el pilarense tuvo un yerro en la segunda vuelta de la primera tanda larga: bloqueó en la frenada y se salió de la pista en la mítica curva de Ascari, de donde por suerte pudo escaparse y retornar al asfalto. Por lo tanto, recorrió menos en la pista que su compañero. Por este problema perdió más de una hora de sesión y solamente pudo realizar tres de las cinco tandas del cronograma, ya que tuvieron que realizar reparaciones en el suelo del monoplaza. De esta manera, el argentino completó 540 kilómetros, mientras que el estonio, que fue más lento pero no cometió ningún error, giró unos 650 kms.