Massa reúne a los intendentes del Frente Renovador y analiza cómo sumar a la unidad del peronismo

Tras la confirmación de la candidatura de Cristina Kirchner a diputada por la tercera sección electoral, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó a los intendentes de su espacio a un almuerzo este miércoles para empezar a definir qué acción concreta se tomará en pos de la unidad.

Además, en la previa al cierre de alianzas del 9 de julio se prevé la organización de un gran encuentro en Provincia de Buenos Aires con la participación de todo espacio que fundó el tigrense. Podría ser el escenario para la definición final: qué postura toma el sector, si el ex candidato presidencial competirá y si lo hará en septiembre u octubre.

Massa repite que lo más importante es la estrategia que se aplicará para ganar en territorio bonaerense y que importa más que definir una candidatura. Igual avisa: “Estoy donde el peronismo me necesite”.

“Va a trabajar para que ganemos. Le importa la estrategia para la unidad”, cuentan quienes lo visitan con frecuencia. El FR busca aportar en una campaña en la que la alianza entre el PRO y La Libertad Avabza buscará instalar la agenda de la (in)seguridad. Allí desde el massismo creen contar con un activo: “Tenemos experiencia y propuestas para aportar”, enfatizan.

Dentro del espacio coinciden en que las elecciones bonaerenses “se van a nacionalizar y polarizar”. “En unidad habría que pensar cómo construir los mejores acuerdos en cada sección. Y no solo nuestra unidad, sino construir una estrategia viable”, analiza un renovador bonaerense de la primera hora.

Dentro del espacio se multiplicó en las últimas semanas el pedido para que el ex ministro de economía se presente como candidato en las elecciones nacionales de octubre. La diputada nacional Cecilia Moreau había expresado el jueves ese deseo: “Sueño con que estén Cristina, Sergio y Juan Grabois en el Congreso. Hay que generar límites a Javier Milei. Necesitamos verdaderas personalidades políticas con personalidad, gente que no se venda, con convicciones y que no se venda”. El legislador bonearense Rubén Eslaimam también había pedido por la candidatura del líder del FR.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alexis Guerrera consideró hoy ante medios locales que el espacio puede aportar en esta campaña “renovación de ideas y propuestas de soluciones reales como parte de un acuerdo de unidad".

"Sergio tiene historia, experiencia y valentía para afrontar lo que viene como la tuvo cada vez que se presentó una dificultad. Tiene equipo probado en combate. Gestión moderna de un Estado ágil, seguridad, cuidado de la gente", analizó.

Hasta ahora Massa y sus referentes habían oficiado como mediadores en la discusión interna que atraviesa al peronismo con epicentro en suelo bonearense. Mañana los 19 jefes comunales que forman parte del partido se congregarán en Chascomús para empezar a delinear la estrategia con el máximo referente del partido.