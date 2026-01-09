ASUS presentó sus nuevas laptops con IA en CES 2026

En el marco del CES 2026, ASUS presentó una nueva generación de laptops que refuerzan su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al trabajo, la creatividad y la productividad diaria. Los anuncios incluyeron tres modelos con perfiles bien diferenciados —Zenbook A16, ProArt GoPro Edition y Zenbook DUO— que combinan alto rendimiento, diseño premium y funciones impulsadas por IA, pensadas tanto para usuarios profesionales como para creadores de contenido.
Zenbook A16: potencia con IA y máxima portabilidad
La Zenbook A16 (UX3607) se posiciona como una de las laptops más livianas y autónomas del evento. Está equipada con el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme, una NPU de 80 TOPS y una pantalla OLED 3K de 16 pulgadas, todo en un cuerpo de apenas 1,2 kg.
Según ASUS, el equipo puede superar las 21 horas de autonomía, lo que la convierte en una opción pensada para quienes trabajan en movimiento y utilizan herramientas de IA de forma intensiva, desde edición liviana hasta flujos de productividad asistidos por Copilot.
ProArt GoPro Edition: una laptop pensada para creadores de acción
La ProArt GoPro Edition (PX13) es una edición limitada desarrollada junto a GoPro, enfocada en creadores de contenido audiovisual. Se trata de una laptop convertible con bisagra de 360°, pantalla OLED 3K y un flujo de trabajo optimizado para video de acción.
Integra ASUS StoryCube, con acceso directo a GoPro Cloud, una tecla física dedicada (GoPro Hotkey) y un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, con aceleración por IA para edición avanzada. Incluye además 12 meses de suscripción a GoPro Premium+, lo que refuerza su perfil profesional.
Zenbook DUO 2026: doble pantalla y multitarea avanzada
La Zenbook DUO (2026) renueva el concepto de laptop con doble pantalla, incorporando dos paneles OLED 3K de 14 pulgadas, batería dual de 99 Wh y procesadores Intel Core Ultra Serie 3.
El equipo está orientado a usuarios que requieren multitarea intensiva, combinando portabilidad con una experiencia de trabajo expandida. ASUS también mejoró el sistema de bisagra, el audio de seis parlantes y el software de gestión de pantallas para un uso más fluido y profesional
Con estos lanzamientos, ASUS refuerza su estrategia de integrar inteligencia artificial de forma práctica en distintos perfiles de uso, desde la movilidad extrema hasta la creación profesional y la productividad avanzada, consolidando su presencia en uno de los escenarios tecnológicos más importantes del año.