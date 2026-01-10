Steam regala Naraka Bladepoint: cómo descargarlo

Naraka: Bladepoint es un videojuego de acción competitivo en tercera persona que combina mecánicas de battle royale con combate melee intenso y movimiento ágil. El juego es completamente free-to-play en plataformas como Steam, lo que significa que ya no hace falta comprarlo para acceder a todos los modos de juego, mapas, personajes y progresión básica.
Esta transición a gratuito fue pensada para ampliar la comunidad y permitir que más jugadores se unan a la acción sin barreras económicas. Es que, en cada partida, podés enfrentarte hasta contra 60 jugadores en mapas detallados inspirados en leyendas del Lejano Oriente, usando una gran variedad de armas cuerpo a cuerpo y a distancia, habilidades únicas de héroes y trucos como gancho y parkour para sorprender a tus oponentes.
¿De qué se trata Naraka: Bladepoint?
La propuesta de Naraka: Bladepoint se diferencia de otros battle royales por su enfoque en el combate mano a mano y la movilidad vertical. En vez de rifles o tiroteos tradicionales, vas a basarte en espadas, lanzas, arcos y habilidades especiales para derribar a tus rivales, todo con movimientos fluidos como correr por paredes o usar tu gancho para reposicionarte rápidamente.
Cada héroe disponible tiene su propio estilo de pelea y habilidades definitivas, lo que aporta diversidad a la experiencia y te obliga a dominar distintas estrategias. Sumado a eso, el juego se actualiza por temporadas con nuevo contenido, modos especiales y recompensas.
Cómo descargar Naraka: Bladepoint en Steam
Si querés bajarte NARAKA: BLADEPOINT y empezar a jugar sin pagar, estos son los pasos (estilo claro para SEO y fácil de seguir):
-
Abrí Steam en tu PC (descargá e instalá el cliente de Steam si no lo tenés).
-
En la barra de búsqueda, escribí “NARAKA: BLADEPOINT”.
-
Entrá a la página del juego y hacé clic en “Jugar” o “Instalar” (aparecerá como Gratis).
-
Elegí la carpeta de instalación y aceptá los términos.
-
Esperá a que se descargue e instalá automáticamente.
-
Una vez listo, hacé clic en “Jugar” desde tu biblioteca.
De esta manera vas a poder entrar a partidas online, elegir tu héroe y pelear en los campos de Morus con jugadores de todo el mundo. Un consejo: si es tu primera vez, tomate unos minutos para familiarizarte con los controles y el sistema de combate, porque el juego requiere precisión y timing para dominar parries, contraataques y movimientos de gancho.
Con estas nociones ya estás listo para sumergirte en la frenética acción de NARAKA: BLADEPOINT y experimentar un battle royale diferente donde la espada y la habilidad personal mandan por encima del rifle.