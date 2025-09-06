Colapinto luchó pero no pasó en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto intentó hasta el final pero no pudo acceder a la segunda fase de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto luchó en la clasificación y largará 18° el domingo en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El argentino, que venía de un buen rendimiento en Países Bajos, fue de menor a mayor y, por algunas milésimas, no pudo acceder a la Q2 del trazado de Monza.

Colapinto, que en la última práctica del viernes había finalizado 14°, tuvo su mejor vuelta con un giro de 1:19.992, por delante de su compañero, Pierre Gasly, que finalizó en 1:20.103, es decir a a 0.111 de Franco.

A pesar de que al oriundo de Pilar no le alcanzó para meterse en la segunda fase de clasificación, volvió a mejorar los tiempos en la Q1 con respecto a las sesiones de entrenamiento, ya que su mejor vuelta en lso entrenamientos había sido de 1:20.034.

Los eliminados de la clasificación en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Isack Hadjar de Racing Bulls Lance Stroll de Aston Martin (17°) Franco Colapinto de Alpine (18°) Pierre Gasly de Alpine (19°) Liam Lawson de Racing Bulls (20°)

¿Cuándo es la carrera del Gran Premio de Italia?

El Gran Premio de Italia se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a las 10:00 de la mañana, hora de Argentina. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo a través de Disney+ Premium, la plataforma que tiene los derechos exclusivos de transmisión de la Fórmula 1 en el país. El trazado italiano será el escenario de la fecha 15 del calendario mundial.

El trazado de Monza significa mucho más que un simple circuito para Colapinto. Fue en este mismo escenario donde el argentino hizo su debut oficial en la Fórmula 1 en septiembre de 2024, cuando Williams decidió darle la oportunidad de reemplazar a Logan Sargeant. En aquella ocasión histórica, Franco terminó en el duodécimo lugar y se convirtió en el primer piloto argentino en correr en la máxima categoría en más de dos décadas.

Incluso, ene ste 2025, en Italia habrá un hecho especial: se cumplirán 75 años desde el primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en sus instalaciones. El trazado italiano es uno de los más rápidos del calendario, con 11 curvas y dos zonas de DRS que favorecen los adelantamientos. Colapinto deberá aprovechar estas características para lograr un buen resultado con un Alpine que ha mostrado mejoras en las últimas fechas.

Para el oriundod de Pilar, el objetivo en esta fecha será sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 y confirmar la tendencia ascendente que viene mostrando. Colapinto llegó a Alpine como piloto de reserva en enero y fue promovido a titular tras seis carreras, reemplazando a Jack Doohan por su mejor rendimiento. Su compañero de equipo será Pierre Gasly, quien suma siete puntos en el campeonato de constructores gracias a sus actuaciones en Baréin y Miami.

Cronograma del Gran Premio de Monza 2025

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10.00 horas

Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.