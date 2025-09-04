La Fórmula 1 celebró los rebases que protagonizó Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Colapinto ganó cinco posiciones en Zandvoort.

Franco Colapinto tuvo un fin de semana notable en el Circuito de Zandvoort, donde estuvo a punto de llegar a la zona de puntos luego de los desafortunados comentarios de Flavio Briatore sobre su rendimiento en la Fórmula 1. De hecho, el pilarense llegó a estar noveno en la FP2 y ganó cinco posiciones en carrera para terminar decimoprimero, aunque con la sensación de que llegar a los puntos era posible.

Y es que el piloto argentino no pudo alcanzar a Esteban Ocon en el decimoprimer lugar por una decisión errónea del equipo, que lo hizo esperar para pasar a Pierre Gasly cuando apenas quedaban dos vueltas para el final de la carrera. A pesar de este mal trago, lo cierto es que tanto el público como la prensa internacional reconoció el trabajo hecho por Colapinto, algo que incluso fue destacado por la mismísima F1 en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la máxima categoría subió una serie de videos bajo el título “Los sobrepasos de Colapinto”, en donde mostró tres de los rebases que protagonizó el pilarense en el GP de Países Bajos. El primero en la lista justamente es el realizado en la quinta vuelta, cuando “Fran” superó a su propio compañero en la recta principal para colocarse decimocuarto tras haber ganado una posición en la largada.

Los otros dos rebases que subió la F1 fueron aquellas que tuvieron a los Sauber como víctimas. Una fue contra Gabriel Bortoleto en la tercera curva y la otra sobre Nico Hülkenberg en la misma sección del circuito. A dichos videos, la máxima categoría acompañó con la descripción “Todos los sobrepasos del argentino en el Gran Premio de los Países Bajos”, aunque lo cierto es que faltaron algunos rebases más.

Al principio de la carrera, Colapinto superó a Bortoleto en la largada para colocarse detrás de Gasly, mientras que hacia el final, antes del cambio de posiciones con su compañero, había rebasado a Liam Lawson. Cabe mencionar que el argentino cruzó la línea de meta en el decimosegundo lugar, pero ganó un lugar debido a la penalización de Andrea Kimi Antonelli, quien chocó a Charles Leclerc en la tercera curva y dejó a Ferrari fuera de la carrera.

Colapinto volverá a correr en Monza este viernes.

Franco, reemplazado para el GP de Italia

Este fin de semana, Franco Colapinto no estará desde el principio en el Gran Premio de Italia, donde Alpine pondrá a Paul Aron sobre el segundo coche para que dispute la FP1 para cumplir con la normativa de la Fórmula 1. Esto se debe a que en esta temporada, cada equipo debe dar cuatro sesiones a pilotos novatos y al equipo galo le queda completar dos, puesto que una la cumplió Jack Doohan en Melbourne y la otra Ryo Hirakawa en Suzuka. Para el argentino, esto significará una hora menos de entrenamientos, pero no comprometerá su participación en el resto de la fecha de Monza.