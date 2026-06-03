Llega el Festival Bandera a Rosario en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo es

Festival Bandera, en Rosario. (Crédito de foto: Festival Bandera)

El pulso musical de la cultura argentina vuelve a latir con fuerza en el corazón de Santa Fe. La organización del Festival Bandera confirmó oficialmente que su esperada séptima edición ya está en marcha y se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre en Rosario. Consolidado como uno de los acontecimientos musicales más importantes y convocantes del país, el encuentro promete renovar su mística con una entrega que, aseguran, "será de colección".

Festival Bandera: siete ediciones de música en vivo

Nacido en 2018 para celebrar el vigésimo aniversario de la emblemática banda local Cielo Razzo, el Festival Bandera surgió con la premisa de devolverle a Rosario un evento de rock, pop y música emergente a gran escala. Lo que comenzó como una ambiciosa apuesta local se transformó rápidamente en un faro de la agenda cultural nacional, atrayendo año tras año a miles de asistentes de todos los rincones de la Argentina.

Con la fecha ya instalada en el calendario para el 24 de octubre, la expectativa en la ciudad y en todo el país empieza a crecer. En los próximos días se darán a conocer los detalles del line-up, la ubicación y la venta de entradas de este nuevo capítulo que promete hacer historia.

El Festival Bandera está de vuelta. (Crédito de imagen: Festival Bandera)

Las firmas que han pisado el Festival Bandera

A lo largo de su historia, el festival ha sabido construir un mapa sonoro heterogéneo y vibrante. Por sus escenarios pasaron los nombres más influyentes de la música latinoamericana y los referentes indiscutidos del rock nacional, conviviendo en perfecta armonía con las nuevas generaciones de artistas que hoy marcan el pulso de la escena actual. Figuras de la talla de Fito Páez, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar, Dillom y Marilina Bertoldi han dejado su huella en este suelo, demostrando que el Bandera es un espacio de referencia para la música en vivo. Además de ser un escenario para Julieta Venegas y Juanes, dos grandes artistas internacionales.

Sin embargo, lo que verdaderamente distingue al Festival Bandera y lo hace ser un gran evento musical es su identidad y su energía única. El predio se transforma en un espacio de encuentro donde la música actúa como el catalizador de una experiencia colectiva inigualable. Se respira una atmósfera de celebración y hermandad, caracterizada por los cruces generacionales: padres e hijos, jóvenes y melómanos de la vieja escuela comparten el mismo suelo y la misma pasión. Es esa sinergia entre el público, el entorno rosarino y la curaduría artística lo que convierte a cada edición en un ritual esperado.