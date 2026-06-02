Para seguir atendiendo al demonio: la fiesta que no te podés perder después del River de Lali

Lali Espósito se presentará en River el 6 y 7 de junio.

El histórico desembarco de Lali Espósito en el Estadio Monumental promete ser uno de los hitos musicales del año, y los fanáticos ya tienen el plan perfecto para extender la celebración una vez que se apaguen las luces del escenario. Se trata de la Lali Fest, la fiesta oficial post-show diseñada especialmente para repasar y bailar toda la carrera de la diva del pop este sábado 6 de junio en The Roxy Live.

Se trata de un espacio de encuentro obligado para la comunidad de seguidores que asistirá a las históricas jornadas en Núñez. Para esta ocasión especial, el evento nocturno contará con una destacada presentación en vivo de Alan Lez.

El cantante es recordado por haber sido finalista del Team Lali en La Voz Argentina y mantiene un fuerte vínculo artístico con la intérprete. Lez fue el encargado de abrir como telonero el multitudinario concierto que Espósito ofreció en diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, lo que garantiza una continuidad estética y emocional perfecta para el after show.

La expectativa por el debut de la artista en River Plate es absoluta. Tras haber agotado rápidamente todas las localidades originales para sus dos funciones del 6 y 7 de junio, la producción debió realizar una reconfiguración técnica del escenario, lo que permitió liberar un remanente de nuevas entradas que ya se encuentran disponibles para aquellos fanáticos que no habían alcanzado a adquirir sus tickets en la primera instancia de venta.

Lali en vivo.

Este doble tramo en el Estadio Monumental llega como la consagración definitiva luego de un 2025 verdaderamente explosivo para la carrera de la cantante. Durante el año pasado, Espósito marcó un récord histórico para la escena pop local al convertirse en la primera artista en hacer cinco conciertos completamente agotados en una misma temporada en el Estadio Vélez, logrando convocar a más de 200.000 espectadores y allanando el camino hacia este nuevo desafío en el estadio más grande de Buenos Aires.

La reacción de la mamá de Lali Espósito ante el inminente hito de su hija

Majo Riera, productora y madre de Lali Espósito, expresó públicamente su conmoción ante las próximas presentaciones que la cantante pop realizará en el Estadio River Plate, programadas para los días 6 y 7 de junio. Mediante un mensaje en sus redes sociales, Riera manifestó el orgullo que le genera este acontecimiento en el Monumental, describiéndolo como un punto de inflexión clave dentro del desarrollo profesional de la intérprete.

En su descargo, Majo destacó de manera particular la constancia y la evolución de la artista a lo largo del tiempo, remarcando que este logro en su carrera es el resultado directo de una trayectoria laboral ininterrumpida que se extiende desde hace 23 años.