Autoridades españolas prohíben amistoso Chile-República Democrática del Congo por temores salud

FOTO DE ARCHIVO. Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

​Las autoridades españolas prohibieron que se dispute el amistoso entre Chile ‌y la República ‌Democrática del Congo, preparatorio del equipo africano para el Mundial, por temores sanitarios relacionados con el brote de ébola, reportaron el martes medios de prensa.

El amistoso, programado para el martes 9 en ​Cádiz, no ⁠se disputará luego de que el ‌alcalde de la localidad de La ⁠Línea de la Concepción ⁠dictara un decreto para suspenderlo citando "prudencia sanitaria", de acuerdo a la prensa española y ⁠chilena.

La Organización Mundial de la ​Salud dijo que se han ‌registrado 321 casos confirmados ‌de ébola en el brote de ⁠República Democrática del Congo y 116 casos sospechosos, lo que supone un importante descenso en el número de ​casos sospechosos, ‌ya que se descartaron cientos de ellos tras las investigaciones.

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La agencia informó el martes que se habían producido 48 muertes y que ⁠seis personas se habían recuperado en RDC. Las autoridades congoleñas dieron a conocer por primera vez las nuevas cifras de casos el lunes.

En Uganda se han registrado nueve casos confirmados y una muerte relacionada, según ‌informó el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, a los periodistas en Ginebra.

La selección congoleña vuelve a un Mundial tras 52 años de ausencia, y en la ‌primera fase del torneo que comienza en pocos días jugará por el Grupo K ‌ante Colombia, ⁠Portugal y Uzbekistán.

Chile, que no clasifica a un Mundial desde Brasil ​2014, tiene agendado un amistoso con Portugal el 6 de junio, en Portugal.

Con información de Reuters