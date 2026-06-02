Paramount pide autorización de la UE para adquirir Warner Bros; decisión se conocerá el 7 de julio

Paramount Skydance Corp ha solicitado la autorización antimonopolio de la Unión Europea para su adquisición de Warner Bros Discovery, según se desprende de un documento presentado ante la Comisión Europea el martes.
La operación de adquisición propuesta, por valor de 110.000 millones de dólares, uniría dos de las franquicias más consolidadas de la industria del entretenimiento, aunque los críticos, entre los que se incluyen algunas estrellas de Hollywood, han señalado que podría poner en peligro puestos de trabajo en el cine y la televisión.
La Comisión, que actúa como autoridad de competencia de la UE, decidirá antes del 7 de julio si autoriza la operación con o sin medidas correctoras, o si abre una investigación en profundidad en caso de que tenga serias reservas.
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Paramount está dispuesta a desprenderse de canales menores, como sus marcas infantiles, para abordar cualquier preocupación en materia de competencia, informaron fuentes a Reuters en febrero.
Las autoridades antimonopolio estadounidenses parecen dispuestas a aprobar el acuerdo tras una reunión de dos horas en el Departamento de Justicia, informó Semafor el mes pasado.
Con información de Reuters