Havertz, optimista ante "buen problema" que supone potencia ofensiva de Alemania de cara al Mundial

Foto de aechivo de Kai Havertz marcando de penal para Alemania en un amistoso ante Ghana

​Los delanteros de Alemania no compiten entre sí por un puesto en el once inicial, sino ‌que trabajan juntos ‌para alcanzar el éxito en el Mundial, que comienza la próxima semana en Estados Unidos, México y Canadá, dijo el miércoles Kai Havertz.

En la primera rueda de prensa online desde la llegada del equipo a Estados Unidos, Havertz sostuvo que es un ​lujo tener tanta ⁠calidad en la plantilla.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ‌cuenta con una amplia variedad de ⁠opciones en la delantera y ⁠el centro del campo, entre las que se incluyen a Florian Wirtz, Jamal Musiala, Nick Woltemade, Lennart Karl, ⁠así como a Leroy Sané y Havertz, entre ​otros.

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"Tenemos muchas opciones (en ataque)", dijo ‌Havertz. "Es un problema muy bueno. ‌Es mucho mejor tener más buenos jugadores que ⁠menos en el equipo".

Alemania, que se enfrentará a Estados Unidos en su último partido amistoso de preparación el sábado antes de que comience el ​torneo el ‌11 de junio, alineó a Wirtz, Musiala, Karl (de 18 años) y Undav en su once inicial para la victoria 4-0 sobre Finlandia el domingo.

"Hay variedad. Necesitamos a todos los ⁠jugadores y a muchos capaces de jugar en diferentes posiciones", dijo Havertz cuando se le preguntó si temía la competencia interna de Undav, que marcó dos goles y dio una asistencia contra los finlandeses.

"Sus estadísticas hablan por sí solas. En la selección es una pieza extremadamente ‌importante. Nosotros, como jugadores, lo sabemos. Nadie le teme a nadie. Tenemos que funcionar como un equipo y todos seremos necesarios".

Alemania llega al torneo con el objetivo de recuperar su reputación internacional tras las sorprendentes ‌eliminaciones en la primera ronda de 2018 y 2022. El tetracampeón del mundo no ha saboreado el éxito internacional desde ‌que se ⁠consagró en Brasil en 2014.

Alemania está encuadrada en el Grupo E del Mundial y comenzará ​su campaña contra Curazao el 14 de junio, antes de enfrentarse a Costa de Marfil y Ecuador.

Con información de Reuters