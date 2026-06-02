Exclusivo jubilados: cómo disfrutar de peñas totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados pueden disfrutar de una peña folklórica con música en vivo totalmente gratis esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una oportunidad clave para quienes son beneficiarios del Pase Cultural, el programa porteño con promociones y descuentos que busca fomentar la cultura.

Cómo participar de la peña folklórica gratis esta semana

El próximo miércoles 3 de junio de 18 a 21 hs, los jubilados y pensionados con el Pase Cultural podrán disfrutar del folklore de una manera única en el sector de Las Rotativas de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). De la mano de Martina Guerreiro y Charly Candia, la pista queda disponible para todos aquellos que quieran disfrutar de un show de música y danza en vivo.

Los interesados pueden sumarse a las peñas, no solo para ver, sino también para aprender nuevos pasos y disfrutar en pleno movimiento. Los jubilados y pensionados interesados pueden adquirir sus entradas gratis en línea al completar el formulario.

Los jubilados pueden disfrutar de las peñas con danza y música en vivo, además de aprender

Cómo tramitar el pase cultural para aprovechar sus beneficios

El Pase Cultural es un beneficio del Gobierno de la Ciudad que ofrece un saldo para utilizar en diferentes espacios culturales para personas de 60 años o más. El sistema es muy simple: se le otorga una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase" a cada beneficiario con un saldo que se puede usar en los comercios y espacios adheridos. Así, se puede acceder a entradas gratis y descuentos en cine, teatro, museos, centros culturales y hasta librerías.

El beneficio se puede tramitar a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Los interesados deben ingresar desde su cuenta de la Ciudad y cargar los documentos requeridos. También existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial en Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que anunciarse en recepción y te indicarán los pasos a seguir.

Los jubilados deben cumplir con los siguientes requisitos para tramitar el pase cultural: