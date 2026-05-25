Pase cultural para jubilados y pensionados: a qué teatros se puede ir gratis o con descuento

Pase cultural para jubilados: a qué teatros de la Ciudad de Buenos Aires se puede ir gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden ir al teatro gratis o con descuentos gracias al Pase Cultural para Adultos Mayores. Se trata de un programa del Gobierno de la Ciudad que ofrece un saldo para utilizar en diferentes espacios culturales.

En concreto, la iniciativa está destinada a personas de más de 60 años y busca fomentar la cultura. El sistema es muy simple: se le otorga una tarjeta física o virtual, denominada "Tajerta Pase", a cada beneficiario con un saldo que se puede usar en los comercios y espacios adheridos. Además, con el pase se pueden aprovechar descuentos y promociones especiales en la Ciudad.

Clave para jubilados: en qué teatros se puede usar el Pase Cultural de CABA

El Pase Cultural ofrece la posibilidad de abonar ciertas obras de teatro con el saldo de la Tarjeta Pase, aprovechar 2x1 en entradas y obtener rebajas de hasta la mitad de precio. En mayo de 2026, de acuerdo a la información oficial, la comunidad con pase cultural tiene los siguientes beneficios en teatro:

El Popular: 30% de descuento en entradas al comprarlas por alternativa teatral (presentando la tarjeta en la puerta)

Teatrarte: 2x1 por Alternativa Teatral y en boletería.

Proyecto Garland: 25% de descuento sobre la entrada general

Teatro Presidente Alvear: 50% de descuento

Teatro de la Ribera: 50% de descuento

Teatro Regio: 50% de descuento

Teatro Sarmiento: 50% de descuento

Teatro San Martín: las visitas guiadas y las obras en salas Casacuberta y Cunil tienen 50% de descuento.

Plataforma Alternativa Teatral: se puede pagar con el saldo de la tarjeta Pase Cultural en a través de su plataforma web.

Una vez que se quedan sin saldo en su tarjeta pase, los jubilados pueden seguir aprovechando descuentos

Cómo acceder al Pase Cultural: el paso a paso para sacarlo

La inscripción al Pase Cultural se puede hacer mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos.

También existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial en Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que anunciarse en recepción y te indicarán los pasos a seguir.

Sin embargo, los jubilados interesados en tener el pase cultural deben cumplir con los siguientes requisitos: