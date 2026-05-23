Pase cultural jubilados: en qué librerías se puede usar y cómo sacar el beneficio gratuito.

Jubilados de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a un saldo otorgado por el gobierno porteño, que les permite la compra de libros en ciertas librerías, entre otros beneficios como ir al cine, teatro y museos. Quienes sean mayores de 60 años, residan en CABA y cobren una jubilación de hasta $600.000, pueden tramitar el pase cultural a través de TAD, el sistema de trámites online.

Cuáles son las librerías en las que se puede usar el pase cultural

El pase cultural disponible para jubilados cuenta con varias librerías adheridas al programa, distribuidas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas se encuentra Mandolina Libros, ubicada en Manuel Ugarte 2439, en el barrio de Belgrano. El espacio cuenta con atención al público y canales de contacto para quienes buscan adquirir libros o participar de propuestas culturales. Otra alternativa es Gould Libros, situada en Acevedo 388, en Villa Crespo.

Jubilados pueden acceder a descuentos y saldo en la compra de libros.

Dentro de las librerías destacadas también aparece Eterna Cadencia, ubicada en Honduras 5582, en Palermo. Reconocida por su amplio catálogo y por sus actividades culturales, es uno de los espacios literarios más conocidos de la ciudad.

Asimismo, en el barrio de San Telmo se encuentra Fedro Libros, en Carlos Calvo 578. Esta ofrece distintas propuestas para lectores y forma parte de las librerías adheridas donde se puede utilizar el beneficio. Por otro lado, Libros del Arrabal, ubicada sobre Avenida Larrazábal 248 en Liniers, forma parte de los espacios culturales y librerías disponibles para los jubilados que utilizan el pase cultural. Finalmente, la lista también incluye a Mandrágora, situada en Vera 1096, en Villa Crespo, y a Vuelvo al Sur, ubicada en La Rioja 2127, en Parque Patricios.

Cómo tramitar el pase cultural a través de Internet

La inscripción al Pase Cultural puede realizarse de manera online a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde los interesados deben cargar la documentación requerida. También existe la opción presencial en Av. de Mayo 575, de lunes a jueves entre las 10 y las 15, donde al llegar es necesario anunciarse en recepción para recibir indicaciones sobre el trámite.

Una vez enviada la solicitud y revisada la documentación, desde el área del gobierno se comunicarán con el solicitante para confirmar el proceso y avanzar con la entrega del beneficio. En un contexto donde el ajuste económico impacta cada vez más en jubilados, propuestas como el Pase Cultural son de gran ayuda para que el tiempo de ocio y el acceso a la cultura no sea un privilegio de unos pocos.