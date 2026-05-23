Portugués Fernandes, del M.United, es nombrado mejor jugador de la temporada de la Premier League

FOTO ARCHIVO-Bruno Fernandes, del Manchester United, en acción en el partido de la Premier League ante Brentford

​El centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes fue nombrado el sábado ‌mejor jugador ‌de la temporada de la Premier League tras llevar a su equipo al tercer puesto de la clasificación e igualar el récord de asistencias de la competencia a ​falta de ⁠una jornada para el final.

Fernandes ‌igualó el récord de ⁠la liga de 20 ⁠asistencias que compartían el exdelantero del Arsenal Thierry Henry y el excentrocampista ⁠del Manchester City Kevin De ​Bruyne.

El internacional portugués también ‌marcó ocho goles, lo ‌que ayudó al United a ⁠asegurarse el tercer puesto y clasificarse para la Liga de Campeones.

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El jugador de 31 años fue ​nominado ‌junto al trío del Arsenal formado por Gabriel, David Raya y Declan Rice; la dupla del Manchester City Erling Haaland ⁠y Antoine Semenyo; el centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White; y el delantero del Brentford Igor Thiago.

Fernandes se erigió como el mejor creador de juego de la Premier League esta ‌temporada al generar 132 ocasiones, la cifra más alta de la liga. El siguiente fue Dominik Szoboszlai, del Liverpool, que creó 89 ocasiones.

Fernandes ‌tiene la oportunidad de batir el récord de asistencias de la Premier League ‌el domingo, ⁠cuando el United visite al Brighton & Hove Albion ​para disputar el último partido de la temporada.

Con información de Reuters