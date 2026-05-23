Buenos Aires en Flor: el libro que propone levantar la vista y redescubrir la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires es tierra del Jacarandá, adoquines de la época colonial, y arquitectura decimonónica. La belleza brota por las calles y es esparcida por el viento que sopla de árboles que cuentan con su propia historia, muchos de ellos traídos de remotos lugares. Todo eso y más se puede encontrar en Buenos Aires en Flor, un libro de fotografía realizado por la fotógrafa Karina Azaretzky y el arquitecto paisajista Jorge Bayá Casal.

Buenos Aires en Flor se puede comprar a través de la página oficial del libro.

Son muchos los motivos que pueden llevar a la creación de un libro sobre fotografía de la Ciudad, pero, en el caso de Azaretzky y Bayá Casal "fue una mirada en común que se fue desarrollando de forma paralela en cada uno de nosotros". Los autores cuentan en diálogo con El Destape: "Luego nos conocimos mediante Instagram durante la pandemia, en el grupo @la_tribu_verde. Empezamos a hacer vivos juntos y en uno de ellos estábamos mostrando las fotos y contando las historias por detrás de cada imagen. Y ahí la gente nos empezó a decir: 'Tienen que hacer un libro juntos, con las fotos de Karina y los relatos de Jorge'. Ese fue el disparador".

Buenos Aires en Flor es un libro de la fotógrafa Karina Azaretzky y el arquitecto paisajista Jorge Bayá Casal.

En lo que respecta al contenido, como lectores nos vamos "a encontrar con la historia del paisaje urbano relatada de una forma muy amena y con la belleza de la ciudad en esa unión de arquitectura y naturaleza. Podrán ver los distintos árboles nativos que habitan en la ciudad, aprender cuándo florecen y dónde encontrarlos. Y van a encontrar un recorrido lleno de color por las distintas estaciones del año", detallan.

Buenos Aires en Flor: mostrar la belleza de la Ciudad, imagen y palabra mediantes

Existen tantas maneras de mostrar la Ciudad de Buenos Aires como personas que la transitan y viven. En Buenos Aires en Flor, la imagen y la palabra se comunican entre sí para hablarnos de la belleza porteña. "Nuestra intención fue transmitir la belleza de Buenos Aires y esos detalles que tantas veces pasan desapercibidos", comentan Karina y Jorge en sintonía.

Buenos Aires en Flor invita a mirar hacia arriba.

"En nuestro libro no aparece la gente, ni autos, ni calles, porque queremos transmitir la idea de levantar la vista, mirar hacia arriba y prestar más atención a los árboles y las fachadas. Proponemos una pausa en la rutina cotidiana y comenzar a prestar más atención a lo que nos rodea", describen los autores sobre su trabajo. Y concluyen: "No creemos en la expresión 'una imagen vale más que mil palabras'. Al contrario, creemos que las palabras enriquecen y complementan la imagen, porque aparecen historias, anécdotas, datos que la imagen por sí sola no lo cuenta. Y más en un libro sobre arquitectura y paisaje, donde se necesita mucha información para contextualizar la fotografía", cierran.