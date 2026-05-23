Lula amplía ventaja sobre Bolsonaro y la derecha prueba otras opciones

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva amplió su ventaja en intención de voto frente al senador opositor Flávio Bolsonaro, cuya imagen positiva viene cayéndose en picada tras el escándalo difundido la semana pasada que lo involucró con el banquero Daniel Vorcaro, en prisión preventiva por estafa al Estado. El nuevo sondeo puso al actual mandatario con el 40% de los apoyos para la primera vuelta, frente a un potencial 31% de Bolsonaro Jr. Frente a este contexto, desde el partido opositor lanzaron otros nombres a la cancha para evaluar posibles nuevos candidatos.

Tras varios meses de un supuesto empate técnico entre Flávio y Lula, con algunas encuestas a favor del primogénito de Jair Bolsonaro como vencedor por mínima diferencia, los informes electorales difundidos en los últimos días cambiaron el panorama político y pronosticaron una victoria del oficialismo por alrededor de diez puntos sobre la derecha brasileña, aunque en un escenario de segunda vuelta. Ahora mismo apareció un nuevo documento, hecho por el Instituto Datafolha, que anticiparía la victoria de Lula en primera vuelta.

Para la segunda vuelta, según este mismo estudio, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtendría el 47% contra el 43% del senador conservador, mientras que en las mediciones de los últimos meses ambos aparecían empatados con el 45%, teniendo en cuenta los votos en blanco y anulados.

La encuesta de Datafolha se hizo entre el 20 y el 21 de mayo con 2.004 entrevistados en 139 ciudades brasileñas, luego de que Bolsonaro admitiera su vínculo con Daniel Vorcaro, empresario dueño del Banco Master, acusado de fraude con bonos y de haber montado una red de extorsión y corrupción en el mundo empresarial, judicial y político. El involucramiento con la familia Bolsonaro partió de un aporte millonario que el empresario hizo para el rodaje de una película sobre el ex presidente Jair Bolsonaro, la cual tendría fecha de estreno para este año.

Según Datafolha, el 64% de los consultados afirmó haber escuchado sobre el caso y el mismo porcentaje consideró que el senador "actuó mal" por haber aceptado el dinero.

La danza de nombres que la derecha comenzó a barajar para reemplazar a Flávio en la boleta

Además de revelar la caída de Flávio, la encuesta también evaluó a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y posible sustituta de su hijastro en caso de una eventual retirada. En una simulación de segunda vuelta, Michelle obtuvo el 43% frente al 48% de Lula, mientras que en primera vuelta apenas si alcanzó el 22%, muy lejos del 41% del dirigente del PT.

Otros candidatos medidos fueron los exgobernadores del estado de Goiás, Ronaldo Cajado, y el de Minas Gerais, Romeu Zema, quienes aparecieron aún más rezagados en los escenarios evaluados por el instituto.