Activistas de la flotilla de Gaza liberados denuncian abusos por parte de Israel, incluidas violaciones

Protesta por la interceptación de la flotilla de Gaza frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Atenas.

Por Anna Uras, Rami Ayyub y ​Layli Foroudi

ROMA/JERUSALÉN/PARÍS, 22 mayo (Reuters) - Los activistas liberados tras haber sido detenidos por las autoridades israelíes en una flotilla que intentaba llevar ayuda a Gaza sufrieron malos tratos, ‌informaron los organizadores el viernes, varios fueron ‌hospitalizados por lesiones y al menos 15 denunciaron agresiones sexuales, incluidas violaciones.

El servicio penitenciario israelí negó las acusaciones y Reuters no pudo verificarlas de forma independiente.

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Alemania dijo que algunos de sus ciudadanos habían resultado heridos y que algunas acusaciones eran "graves", sin dar más detalles. Una fuente judicial en Italia indicó que la fiscalía estaba investigando posibles delitos, entre ellos secuestro y agresión sexual.

"Las acusaciones planteadas son falsas y carecen por completo de fundamento", dijo un portavoz del ​servicio penitenciario israelí en un ⁠comunicado.

"Todos los presos y detenidos se encuentran recluidos de conformidad con la ley, respetando ‌plenamente sus derechos fundamentales y bajo la supervisión de personal penitenciario profesional y ⁠cualificado", señaló. "La atención médica se presta de acuerdo con ⁠el criterio médico profesional y de conformidad con las directrices del Ministerio de Sanidad".

Las fuerzas israelíes detuvieron el martes a 430 personas a bordo de 50 barcos en aguas internacionales para ⁠interceptar una flotilla de voluntarios que intentaba llevar suministros de ayuda a la Franja ​de Gaza.

Las denuncias de abusos aumentarán la presión sobre las autoridades ‌israelíes para que den explicaciones sobre el ‌trato a los detenidos, después de que un video de un ministro del Gobierno ⁠israelí en una prisión burlándose de algunos de los activistas desatara una indignación internacional. Italia dijo que los miembros de la UE estaban debatiendo la imposición de sanciones al ministro Itamar Ben-Gvir.

"Al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluida la violación. Disparos con balas de goma a quemarropa. ​Decenas de personas ‌con huesos rotos", publicaron los organizadores de la Flotilla Global Sumud en la aplicación de redes sociales Telegram.

"Aunque la mirada del mundo se centra en el sufrimiento de nuestros participantes, no podemos dejar de insistir en que esto es solo un pequeño atisbo de la brutalidad que Israel impone a diario a los ⁠rehenes palestinos", agregó.

"DESNUDOS, TIRADOS AL SUELO, PATEADOS"

Luca Poggi, un economista italiano que se encontraba entre los detenidos a bordo de la flotilla, dijo a Reuters a su llegada a Roma: "Nos desnudaron, nos tiraron al suelo y nos dieron patadas. A muchos de nosotros nos aplicaron descargas eléctricas, algunos sufrieron agresiones sexuales y a otros se les negó el acceso a un abogado".

La fiscalía de Roma está investigando los posibles delitos de secuestro, tortura y agresión sexual y escuchará el testimonio de los activistas ‌que han regresado a Italia en los próximos días, según la fuente judicial italiana.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo que los funcionarios consulares que se reunieron con los activistas alemanes a su llegada a Estambul informaron de que varios presentaban lesiones y estaban siendo sometidos a reconocimientos médicos.

El trato humano de los ciudadanos alemanes era una "prioridad absoluta", dijo el portavoz, y "naturalmente esperamos ‌una explicación completa, ya que algunas de las acusaciones que se han formulado son graves".

Sabrina Charik, que ayudó a organizar el regreso de 37 ciudadanos franceses de la flotilla, dijo a Reuters que cinco franceses ‌habían sido hospitalizados en ⁠Turquía, algunos con costillas rotas o vértebras fracturadas. Algunos habían presentado acusaciones detalladas de violencia sexual, incluida la violación, dijo.

Se esperaba que activistas de varios ​países europeos llegaran a casa en vuelos desde Turquía tras haber sido deportados de Israel el jueves.

Con información de Reuters