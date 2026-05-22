Sabalenka dice estar lista para el Abierto de Francia tras sus dificultades en tierra batida

FOTO ARCHIVO-Aryna Sabalenka de Bielorrusia en acción durante su partido de dieciseisavos de final contra Sorana Cirstea de Rumania en el Abierto de Italia

La ​número uno del mundo, Aryna Sabalenka, insiste en que se ha recuperado por completo de los problemas físicos que entorpecieron su preparación ‌para el Abierto de Francia, ‌a pesar de llegar a Roland Garros sin haber alcanzado ninguna semifinal sobre tierra batida esta temporada.

Las esperanzas de Sabalenka en el Abierto de Francia se habían visto empañadas por las lesiones y bielorrusa solo logró cuatro victorias en seis partidos sobre tierra batida esta temporada, un marcado contraste con su dominante récord de 26 victorias y una sola derrota antes ​de que comenzara la ⁠gira de tierra batida de este año.

Entre sus dificultades se encuentra ‌una sorprendente eliminación en tercera ronda del Abierto de Italia, ⁠donde se quejó de problemas en la ⁠zona lumbar y la cadera, pero la tenista de 28 años afirmó que tomarse un descanso le había sentado de maravilla para su recuperación.

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"Al principio ⁠de la temporada de tierra batida tuve dificultades físicas, pero ahora ​mismo me siento al 100%", declaró Sabalenka a ‌los periodistas el viernes.

"Hemos hecho una gran ‌recuperación. Nos centramos en recuperarme y nos aseguramos de que estuviera ⁠completamente sana y lista para volver. Ahora mismo, físicamente estoy lista para jugar".

Solo ha disputado seis partidos sobre tierra batida, pero Sabalenka restó importancia a las preocupaciones sobre su escaso tiempo en la pista, insistiendo en ​que la ‌experiencia prevalece sobre la práctica en los partidos.

"Creo que todas estamos aquí por una sola razón, no importa si no he jugado muchos partidos en tierra batida", añadió Sabalenka.

"Sé cómo jugar en tierra batida y lo importante es estar sana física y ⁠mentalmente, ir a por todas y estar lista para luchar".

Sabalenka, que antes solía dejar que sus emociones se desbordaran en la pista, afirmó que su mayor serenidad ha sido clave para su ascenso a la cima del tenis.

"Mis emociones estaban destruyendo mi juego y mi nivel bajaba drásticamente cuando empezaba a reaccionar de forma exagerada ante todo", dijo. "Y además, al mismo tiempo, mis rivales se ‌daban cuenta de eso y se aprovechaban para jugar mejor".

"En primer lugar, asegurarme de que mi rival no vea lo que pasa por mi cabeza y, al mismo tiempo, rendir mejor y mantenerme concentrada: ha sido una mejora enorme a lo largo de los años en mi carrera y me ha ‌ayudado mucho a subir de nivel".

La cabeza de serie número uno busca dar un paso más allá del año pasado, cuando cayó en la final ante la ‌estadounidense Coco Gauff a ⁠pesar de llevarse el primer set.

Con el cuerpo recuperado y las emociones bajo control, Sabalenka transmitió un mensaje sencillo ​sobre sus ambiciones en Roland Garros: "Lo único que puedo decir es que estoy lista para luchar. Por supuesto, espero hacerlo un poco mejor que el año pasado".

Con información de Reuters