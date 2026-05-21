Marcelo Gallardo al Mundial 2026: el sorpresivo acuerdo del ídolo de River

Marcelo Gallardo estará en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero no precisamente trabajará como DT como lo hizo en River Plate hasta hace pocos meses. El ídolo del "Millonario" dirá presente en la Copa del Mundo venidera no acompañando a la Selección Argentina, pero sí integrando el equipo de ESPN.

Tras un acuerdo firmado con la señal de Disney, el "Muñeco" cumplirá el rol de columnista en alguno de los ciclos del canal durante el certamen, según informó el periodista Leandro Vaquila.

Marcelo Gallardo estará en el Mundial 2026

Noticia en desarrollo...