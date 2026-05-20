Alivio en la Selección Argentina: se reveló el grado de la lesión de Nico Paz a semanas del Mundial 2026

Nico estaría en la lista definitiva para el Mundial.

Nico Paz ha sido una de las más prometedoras incorporaciones que tuvo la Selección Argentina tras la revalidación del título en la Copa América 2024, teniendo su debut frente a Bolivia en octubre de ese mismo año. Desde entonces, el mediocampista ha sumado ocho presentaciones con el conjunto nacional, con un nivel notable que lo pone entre los principales candidatos a integrar la lista definitiva para el Mundial 2026.

Sin embargo, una alarma sonó el pasado 10 de mayo cuando el volante de la “Albiceleste” chocó con Nicolás Valentini en el cruce del Como con Hellas Verona por la fecha 36 de la Serie A. La contusión en la rodilla izquierda le ha generado dolor en los últimos días, motivo por el que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni envió un médico para que lo revise en Italia debido a la cercanía de la Copa del Mundo.

La intención de Scaloni era que el club salvaguarde al jugador para evitar una lesión mayor, pero ha sido el mismísimo Paz el que ha llevado tranquilidad tanto a su equipo como al seleccionado. Así lo confirmó el periodista Diego Monroig, quien señaló que el volante estará disponible para el cruce con Cremonese, partido clave para el Como en la búsqueda de la clasificación a la siguiente edición de la Champions League.

“El que trae paz es el propio Nico Paz. Confirma su presencia ante Cremonese en la última jornada de la Serie A, entiende que está para jugar, que no es tan grave el golpe que sufrió”, afirmó Monroig en ESPN. Por si una voz no fuese suficiente, Gastón Edul, reconocido por su cercanía con la Selección Argentina en los últimos años, también se ha comunicado con el oriundo de Islas Canarias para preguntarle sobre su estado tras el choque con Valentini.

“Hablé con Nico Paz y no hay preocupación en el cuerpo técnico de la Selección. Está para jugar el fin de semana. Un médico de la Selección va a ir a Italia”, agregó el periodista de TyC Sports. De esta manera, se espera que Paz vuelva a las canchas este domingo para la última fecha de la Serie A y el lunes viaje a Buenos Aires para iniciar la concentración en el predio de Ezeiza de cara a la Copa del Mundo.

Como jugará el domingo a las 15:45 (hora de Argentina).

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026