Kicillof suma otro intendente a su gestión: Sujarchuk tendrá organismo propio en Producción

Axel Kicillof sumó a otro intendente a su gestión en la provincia de Buenos Aires. En este caso, creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) que estará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, presidirá el organismo que busca consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental. De esta manera el gobernador suma a otro intendente a su gestión y se robustece políticamente.

Sobre el funcionamiento del nuevo organismo, Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y PyMEs, y Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, acompañarán a Sujarchuk y, con el correr de los días, desde gobernación anticiparon que “harán oficiales al resto de los integrantes”. Los mismos “serán designados entre representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y a cada una de las cámaras, asociaciones empresariales y polos tecnológicos que nuclean al sector y otros actores vinculados a la Economía del Conocimiento”. Vale remarcar que cada uno de los miembros del Consejo trabajarán “ad honorem”.

El COPEC tiene por objetivo asesorar, articular y fortalecer este ecosistema mediante la generación de evidencia, diagnósticos e investigación. También funcionará como un agente relevante para la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo y la inclusión laboral de calidad. En ese sentido, la gestión provincial pone en valor el conocimiento científico y la producción de valor agregado en esa área.

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Entre sus metas estratégicas se destacan consolidar la articulación entre los sectores público, privado, académico y científico-tecnológico, producir recomendaciones para el crecimiento de empresas, startups y clusters, relevar capacidades locales, fomentar la formación en habilidades digitales y la generación de empleo calificado, proveer información basada en datos a través de un Observatorio Provincial, apoyar la promoción de exportaciones y la participación de la provincia en misiones comerciales internacionales.

Para operativizar estas metas, el COPEC contempla la conformación de diversas instancias de trabajo colaborativo y espacios territoriales de vinculación. En el marco de su eje de gobernanza, se prevé la creación de mesas sectoriales especializadas en áreas críticas como software, nano y biotecnología, inteligencia artificial (IA) y sector audiovisual.