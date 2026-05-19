Kicillof defendió la salud pública junto a intendentes: "El abandono de Milei mata"

El gobernador Axel Kicillof realizó un acto en Casa de Gobierno con más de 50 intendentes de toda la provincia y puso en agenda el recorte salarial que realiza el gobierno libertario sobre el sistema de salud. Ante intendentes del peronismo (MDF, Cámpora y massismo) y el radicalismo, el mandatario dijo a viva voz que “la política de salud y de abandono de Javier Milei mata, es criminal lo que está pasando”. Así, convocó a la Primera Marcha Federal de Salud que se realizará este miércoles a las 13 horas en la sede ministerio de Salud de la Nación.

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“Es un problema sistémico en salud, está deliberadamente generado por el gobierno nacional”, explicó el mandatario, quien estuvo acompañado del ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la vicegobernadora, Verónica Magario y Alexia Navarro, viceministra de salud de la cartera bonaerense. “Tenemos que defender la existencia del derecho a la salud de nuestro pueblo”, afirmó.

“Han aparecido casos de enfermedades que no había; hay un aumento en la mortalidad infantil y no es algo opinable, son estadísticas de achicamiento y abandono”, detalló Kicillof y agregó: “La mortalidad materna subió un 37%, la falta de tratamiento para VIH genera más muertes, aumentaron las internacionales evitables; hay un 60% de aumento de internaciones por neumonía y no llegó el invierno, y un 40% más de descompensaciones por diabetes”. Los números forman parte de estadísticas oficiales.

En tanto, Kreplak sostuvo que "el sistema de salud está muy sobrecargado, especialmente el sistema público de salud". El funcionario detalló un informe que entregó a cada uno de los intendentes presentes.

Números que hablan por sí solos

Según detallaron desde el ministerio de Salud, en 2025 el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional se redujo un 40% respecto de 2023. El recorte reciente de $63 mil millones afecta el presupuesto de vacunas, remediar, salud sexual, oncológicos y enfermedades transmisibles.

742.000 personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga, y el 80% de las Obras Sociales Nacionales no logra cubrir los costos mínimos de cobertura de salud (PMO). Hubo un aumento del 213% en costos de insumos médicos, cerraron 277 empresas prestadoras del sector, y la cuota de las prepagas se incrementó por encima de la inflación: 398% desde 2023.

Actualmente hay una sobrecarga creciente sobre el sistema público provincial y municipal de la Provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales públicos del conurbano se encuentra en niveles del 80-90%, y hubo un aumento de un 35% de las internaciones totales en hospitales públicos entre 2023 y 2025.

El 53% de las internaciones en el sector público corresponden a personas con obra social/prepaga. A diferencia de 2023, la suba es del 12%. Por otra parte, en las personas mayores de 65 años las internaciones por diabetes mellitus aumentaron casi un 200% (188%) entre 2024 y 2025