El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, activó el lunes el primer tramo de aumento aplicable a las tarifas de los boletos de trenes que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La suba, de hasta el 18%, continuará en junio, julio, agosto y septiembre para completar la corrección del 91,39% dispuesta por el Gobierno nacional.

"La medida se implementará de manera gradual y escalonada, mediante un esquema de tres etapas mensuales consecutivas para los colectivos y de cinco etapas mensuales consecutivas para el sistema ferroviario, con inicio el 18 de mayo del corriente año", repasó el área comandada por Mariano Plencovich a través de un comunicado.

¿Cuánto aumentó el boleto de tren en el AMBA?

En el sistema ferroviario metropolitano (que incluye las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza), el boleto mínimo de tren con Tarjeta SUBE registrada pasó de $280 a $310. Para quienes no tengan el plástico nominalizado, la tarifa se elevó al doble, mientras que el boleto abonado en efectivo asciende a $1100 en cualquier tramo.

¿Cuánto cuesta el boleto de tren en el AMBA hoy?

Desde el lunes 18 de mayo, los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur del AMBA aumentaron un 18%:

Boleto mínimo para los usuarios con tarjeta SUBE: $ 330.

Boleto segundo sección (entre 12 y 24 kilómetros): $ 429.

Boleto tercera sección (más de 12 kilómetros): $ 528.

El boleto en efectivo a través de las ventanillas subió a $ 1100.

¿Cuánto cuesta el boleto de tren en el AMBA hoy con Tarifa Social?