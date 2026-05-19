¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA en mayo 2026?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) publicó el cuadro tarifario de multas de tránsito vigentes en mayo 2026. Los montos que se actualizaron en el quinto mes del año, dejaron infracciones superiores a $3,7 millones, conforme al esquema de sanciones porteño calculado en Unidades Fijas (UF) devenido del precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Entre las infracciones más comunes, conducir sin licencia tiene una penalidad de 50 UF, equivalente a $47.499,50. En tanto, no respetar la velocidad mínima asciende a $ 66.499,30. Otras faltas frecuentes, como no usar cinturón de seguridad o utilizar el celular mientras se maneja, alcanzan los $94.999.

¿Cuáles son las multas de tránsito más caras en CABA?

Las sanciones más elevadas corresponden a infracciones consideradas graves por la normativa de tránsito porteña. Cruzar un semáforo en rojo puede implicar multas que van desde $284.997 hasta $1.424.985, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.

El exceso extremo de velocidad es la falta con los montos más altos. Superar los 140 kilómetros por hora puede derivar en multas de entre $379.996 y $3.799.960. También se aplican fuertes sanciones por estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o bloquear rampas de acceso, con multas cercanas a los $285.000.

Otra de las infracciones severas es circular sin patente o con la documentación adulterada, cuyo valor ronda los $949.990. Además, manejar sin seguro o con la VTV vencida también supera los $280.000.

¿Cómo consultar si tengo infracciones de tránsito en CABA?

Los conductores pueden verificar si poseen infracciones pendientes a través del sitio oficial del Gobierno porteño. La consulta puede realizarse tanto con la patente del vehículo como mediante el DNI del titular. El sistema permite visualizar el detalle de las actas, el monto adeudado y el estado del scoring.

En caso de no registrar deudas, también se puede descargar el libre deuda de manera online. Para realizar descargos o reclamos presenciales, es necesario solicitar un turno previo en el sistema de infracciones de la Ciudad.

También podés verificar tu estado de deuda de las siguientes maneras: