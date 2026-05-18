Guardiola dejará el Manchester City tras una década al frente del equipo: reportes

Pep Guardiola dejará el Manchester City tras una década al frente del equipo, lo que pondrá fin a una de las etapas más exitosas de la historia de la Premier League, informaron medios de comunicación.
Se espera que el exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca, ocupe su puesto.
Según los reportes, el técnico de 55 años anunciará su salida poco después del último partido de la temporada del City contra el Aston Villa en el Etihad Stadium, poniendo así el broche final a una campaña en la que el equipo se alzó con los trofeos de la Copa de la Liga y la FA.
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La victoria del sábado en la FA Cup sobre el Chelsea le aseguró a Guardiola su vigésimo título con el club.
Maresca, que dejó el Chelsea hace cuatro meses, lleva un tiempo siendo el principal candidato para ocupar el puesto del español. El contrato de Guardiola con el City expira en junio de 2027.
Guardiola restó importancia a las preguntas sobre su futuro tras la final de la FA Cup. Cuando TNT Sports le preguntó por los rumores, Guardiola respondió: "¿Qué rumores?, y luego dio por terminada la entrevista diciendo: "Que pasen una buena tarde".
Con información de Reuters