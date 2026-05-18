Batman gratis en Epic Game: cómo descargar el videojuego del superhéroe

El juego incorpora un estilo visual noir en blanco y negro que le da una estética inspirada en los cómics clásicos.

Epic Games Store volvió a renovar su catálogo de juegos gratis y esta vez sorprendió con un título protagonizado por Batman. Los usuarios de PC ya pueden descargar sin costo The Telltale Batman Shadows Edition, una edición especial basada en las aventuras narrativas del superhéroe de DC Comics. La promoción está disponible por tiempo limitado y los juegos reclamados quedarán para siempre en la biblioteca digital del usuario.

La oferta estará activa hasta el 21 de mayo de 2026 y forma parte de la estrategia semanal de Epic Games para atraer jugadores a su tienda digital. Además del juego de Batman, también se puede reclamar gratis Sunderfolk - Standard Edition, un RPG táctico cooperativo que permite partidas online y locales.

Cómo descargar gratis el juego de Batman

Para obtener The Telltale Batman Shadows Edition, los usuarios deben ingresar a la tienda de Epic Games desde la web o la aplicación oficial. Luego, solo hay que iniciar sesión con una cuenta gratuita, buscar el juego y presionar el botón “Obtener”. Una vez reclamado, el título se añadirá automáticamente a la biblioteca personal y podrá descargarse en cualquier momento, incluso después de finalizada la promoción.

Paso a paso para descargar el juego gratis

Entrar a la tienda oficial de Epic Games Store desde el navegador o la app para PC. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games. Si no tenés una, podés crearla gratis. Buscar The Telltale Batman Shadows Edition en la barra de búsqueda. Ingresar en la página del juego y presionar el botón “Obtener”. Confirmar la operación para añadir el título a la biblioteca digital. Descargar el launcher de Epic Games si todavía no está instalado en la computadora. Abrir la biblioteca, seleccionar el juego y comenzar la descarga.

La edición gratuita incluye el enfoque narrativo característico de Telltale Games, donde las decisiones del jugador modifican el desarrollo de la historia. En esta versión, además, se incorpora un estilo visual noir en blanco y negro que le da una estética inspirada en los cómics clásicos del Caballero Oscuro.

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Otro juego gratis disponible en Epic Games Store

La promoción también incluye Sunderfolk - Standard Edition, un RPG de exploración de mazmorras con mecánicas tácticas y cooperativo para entre dos y cuatro jugadores. Uno de sus diferenciales es que permite usar teléfonos celulares como controles durante las partidas locales.

Epic Games mantiene desde hace años su política de regalar videojuegos semanalmente, una estrategia que le permitió competir directamente con plataformas como Steam y sumar millones de usuarios en PC.