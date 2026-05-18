La denuncia por pedofilia que fue presentada por Viviana Canosa en abril de 2025 fue archivada. Así lo decidió el juez de Comodoro Py, Ariel Lijo. Se trataba de una causa de trata de menores y explotación sexual contra varios famosos como Lizy Tagliani, Jey Mammon y Marley.

La resolución del magistrado se debe, en gran parte, a la falta de pruebas. Si bien se habían adjuntado al expediente ocho presuntas víctimas, la gran mayoría nunca se presentó a declarar y si lo hicieron, no aportaron datos relevantes. De esta manera, sin ninguna evidencia concreta de los hechos, el proceso judicial no podía avanzar.

En el escrito judicial que difundió Infobae, Lijo sostuvo que pese al esfuerzo durante todo un año por parte de la querella, la fiscalía - a cargo de Carlos Stornelli- y el propio tribunal por continuar con la instrucción del proceso "se comprobó el desamparo probatorio derivado de la incomparecencia de las potenciales víctimas".

Por otro lado, el juez insistió con los testimonios poco claros de las supuestas víctimas que se presentaron a declarar. "Los relatos obtenidos han resultado ajenos al objeto procesal de la presente causa, desvirtuando las hipótesis iniciales de explotación", manifestó en la resolución. El magistrado dijo que la declaraciones no ratificaron una situación de vulnerabilidad y, por tanto, no se podía inferir la existencia de un delito para seguir investigando los hechos.

En tanto, otras cinco supuestas víctimas se negaron a hablar y, en algunos casos, hasta no hubo manera de comunicarse con ellas porque sus números ya no existían.

La denuncia por trata de menores y explotación sexual presentada por Viviana Canosa

Luego de hacer un extenso editorial en el que era su programa en El Trece, Viviana Canosa se presentó junto a su abogado en Comodoro Py para ratificar la denuncia por pedofilia que implicaba a decenas de famosos como Marley, Lizy Tagliani y Jey Mammón. La denuncia, incluso, fue apoyada por la ONG, Madres Víctimas de Trata.

Canosa sostuvo que tenía conocimiento y evidencia de una red de trata y de reclutamiento de menores con fines explotación sexual vinculada a personajes públicos. Tal como indicó Ariel Lijo en su último fallo, la periodista aseguró tener pruebas concretas y nombres de supuestas víctimas que podían dar testimonio acerca de las vejaciones que habían sufrido. Frente al juez Lijo, Viviana Canosa apuntó tres lugares específicos de reclutamiento de víctimas:

Organización de castings falsos para un famoso programa de televisión

Un supuesto spa y un sauna ubicado en la calle Viamonte

Un boliche del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Madres Víctimas de Trata también presentaron relatos de presuntas víctimas que habrían indicado que Marley organizaba fiestas con estos fines. Sin embargo, la denuncia nunca habría sido tomada judicialmente.