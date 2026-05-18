El trasfondo de la interna entre Lionel Messi y la "barra" del Inter Miami

Qué pasó con el cruce entre Lionel Messi y la hinchada del Inter Miami.

El pasado domingo, Inter Miami venció por 2 a 0 a Portland Timbers en una nueva fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos, un triunfo que le sirvió para quedar en la segunda posición de la Conferencia Este. El encuentro, en el que Lionel Messi se destacó con un gol y una asistencia, fue escenario de una situación insólita: el astro argentino se cruzó con un grupo de hinchas presentes en el Miami Freedom Park, quienes cantaron una versión de 'jugadores...' (un tema ampliamente reconocido en el fútbol argentino) contra el equipo, un gesto que causó controversia por el buen presente que atraviesan en el torneo.

Según trascendió, el enojo de los fanáticos del cuadro de Florida se remonta al 2 de mayo, fecha en la que los dirigidos por Ángel Hoyos cayeron por 4 a 3 contra Orlando Pirates, incluso después de lograr una ventaja de tres goles en la primera media hora de partido. A la derrota se le sumó un gesto del plantel, que se marchó al vestuario sin antes saludar a su público; ese fue el detonante que provocó el cántico hacia ellos este domingo. Si bien algunos entonaron una letra modificada ("jugadores, respeten a la hinchada, saluden a su gente, que nunca pide nada"), los versos originales también se hicieron oír en Miami.

Tanto Messi como Rodrigo De Paul, actualmente referentes en el club, se cruzaron con los hinchas por esta cuestión. Con el resultado 2 a 0 a su favor, el '10' miró hacia la tribuna y cuestionó con un gesto de su mano derecha haciendo 'montoncito'. Por su parte, el ex Racing también se dirigió hacia los presentes señalándose la estrella encima del escudo y a sus compañeros, en referencia a la MLS Cup que el equipo obtuvo en 2025.

El testimonio de Edgardo "Cachito" Cascardo sobre la interna de la "barra" del Inter Miami

Este lunes, Edgardo Cascardo, reconocido hincha argentino del Inter Miami, contó su versión de los hechos en el programa de Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos: "Yo por mi lado sabía que no iban a entrar con las banderas porque los jugadores no saludaron después de perder contra Orlando. A los costados cantaban 'jugadores, respeten a su hinchada..:' y bueno, tampoco me gusta mucho porque vamos segundos", señaló.

Por otra parte, 'Cachito' apuntó contra los fanáticos que cantaron 'jugadores' por el gesto del plantel de no saludar luego de la derrota ante Orlando: "¿Qué querés, que te vengan a dar un beso, flaco? Son jugadores de fútbol, vos sos hincha. Lo del saludo está bien, se entiende y es razonable; lo del 'jugadores' es porque a los costados se llenó de tarados y eso es lo que escucha Leo (Messi)". Y cerró: "Ahí es cuando yo me saco, me pongo loco y digo 'no entienden nada'".

"Cachito" Cascardo, líder de la hinchada del Inter Miami: "Lo del 'jugadores' es porque a los costados se llenó de tarados".

Lionel Messi habló sobre el presente de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

El rosarino también analizó el momento que atraviesa el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la previa de la próxima Copa del Mundo. "Llega bien. Hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo por una u otra cosa, pero la verdad que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar, deja todo y hace todo para intentar cumplir los objetivos", sostuvo.

Además, destacó la mentalidad competitiva que mantiene el plantel campeón del mundo: "Argentina siempre va a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo".

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026