Qué es de la vida de José Luis Gómez: a qué se dedica el ex jugador de la Selección Argentina

José Luis Gómez en la Selección Argentina.

José Luis Gómez fue una gran promesa que tuvo el fútbol argentino. Con un pico en su carrera que lo llevó a ser convocado por la Selección Argentina y estar a un paso de ganar la Copa Libertadores. Pero una serie de sucesos torcieron su carrera hacia otro rumbo y cambiaron su destino. Cómo pasa con tantos buenos talentos, a veces las lesiones juegan una mala pasada y fue el caso del lateral nacido en La Banda, Santiago del Estero.

El futbolista surgió de las divisiones inferiores de Racing, donde mostró aspectos interesantes desde sus comienzos. Esto hizo que Lanús posara sus ojos en él y, teniendo en cuenta que estaba tapado en la "Academia", se lo llevó. Allí descolló y logró un muy buen nivel, siendo campeón tres veces con el conjunto "granate": primero de la Torneo de Liga 2016, y luego de la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina. Pero de 2017 para adelante su vida fue una constante lucha por volver a recuperar un nivel que no consiguió de nuevo dentro del campo.

Qué fue de la vida de José Luis Gómez

El futbolista santiagueño anunció en marzo de este año su retiro del fútbol. "Hoy llega el día más duro de mi vida. Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor. Las cosas no se dieron como uno esperaba, pero toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol", anunció en su Instagram el ex defensor, que disputó 104 encuentros en su carrera y marcó 4 goles.

José Luis Gómez en Lanús.

Gómez volvió a su pueblo y se retiró en Central Argentino de La Banda. Tiempo atrás se lo vio manejar en una plataforma de aplicación para poder salir adelante, cuandos e encontraba en la reserva de Racing en 2022, en búsqueda de volver a tener fútbol. Pero tuvo poca contiinuidad en los últimos años y una constante lucha por superar lesiones, por lo que hoy evalúa posibilidades para dar vuelta esa página y seguir con su vida.

Las lesiones, el karma de Gómez

Gómez sufrió una lesión en la rodilla (en el marco de una gira que realizó con la Selección Argentina en 2017) que lo marginó de las canchas en su mejor momento. Y le tocó volver en la final de la Libertadores ante Gremio, donde para colmo tuvo un error que costó uno de los goles del equipo brasileño. Este partido lo hizo resentir de la lesión y a partir de ahí tuvo poca continuidad en el fútbol profesional.

Gómez en Central Argentino de La Banda.

Llegó a disputar minutos ante Brasil y Singapur, en la época en que Jorge Sampaoli dirigía la albiceleste. Y antes fue parte del equipo que disputó los Juegos Olímpicos de 2016 con Julio Olarticoechea de entrenador. En aquel tiempo se destacó como lateral derecho en un Lanús muy recordado, que contaba con futbolistas como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Román Martínez, "Pepe" Sand y "Laucha" Acosta.