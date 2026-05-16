Asesinan en Colombia a dos integrantes de la campaña de candidato presidencial de derecha

FOTO DE ARCHIVO. El abogado y candidato de derecha a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, asiste a un acto de campaña en Bogotá

Dos ​integrantes de la campaña del candidato de derecha a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, ‌fueron asesinados por pistoleros ‌en un pueblo del sureste del país, en un hecho de violencia a dos semanas de las elecciones, denunció el sábado el movimiento político del abogado y empresario.

El crimen de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona se registró el viernes en la noche en zona rural del municipio de ​Cubarral, en el ⁠departamento del Meta, donde fueron interceptados por cuatro hombres ‌encapuchados que se desplazaban en motocicletas y que ⁠les dispararon, informó la campaña.

Devia, exalcalde ⁠de Cubarral, era el coordinador de la campaña del candidato de derecha en esa población, y Cardona apoyaba labores logísticas. ⁠Los dos regresaban en una motocicleta desde la ciudad ​de Villavicencio con publicidad política.

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"Los asesinaron cobardemente ‌a sangre fría cuando les ‌encontraron la publicidad", dijo De La Espriella en una ⁠declaración grabada en video.

Aunque las autoridades militares y de policía no responsabilizaron a ningún grupo armado ilegal por el crimen, el candidato sugirió, sin presentar pruebas, que fue ​cometido por ‌una disidencia de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De La Espriella, quien según las encuestas ocupa el segundo lugar en la intención de voto detrás del candidato de izquierda Iván ⁠Cepeda para la primera vuelta, promete mano dura contra la guerrilla, las bandas criminales y el narcotráfico con bombardeos a campamentos rebeldes y la reactivación de la fumigación de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria denunció recientemente un presunto plan ‌en su contra para ser asesinado por un francotirador, en el que estarían implicados miembros de la gubernamental Dirección Nacional de Inteligencia.

Los colombianos irán a las urnas el 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, que ‌concluirá en agosto su mandato de cuatro años.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los ‌votos válidos, se ⁠deberá realizar una segunda vuelta el 21 de junio entre los dos más votados, como lo ​pronostican las encuestas.

Recientes estudios sobre intención de voto pronostican un posible triunfo de De La Espriella frente a Cepeda en un balotaje.

Con información de Reuters