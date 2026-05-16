Vuelven a reproducirse en la Patagonia después de 10 años: el animal en peligro de extinción que volvió a poner huevos

Un ave volvió a nidificar en la Patagonia y se ha convertido en un gran hito en la ciencia argentina. Se trata de la macá tobiano que, por primera vez en 10 años, ha puesto huevos en el Parque Nacional Patagonia, ubicado en la provincia de Santa Cruz.

El hallazgo se pudo constatar gracias al trabajo de profesionales y científicos que forman parte de un proyecto de conservación en esta área protegida.

El macá tobiano colocó su nido en las cercanías de una laguna de la meseta del Lago Buenos Aires. Especialistas que participan de la iniciativa explicaron que el ave disminuyó su población notablemente en los últimos años hasta llegar a 700 ejemplares actualmente. Algunos de los principales motivos de la desaparición del macá tobiano son:

Depredación por parte de visón americano y de gaviota cocinera.

Degradación del hábitat natural por actividades extractivistas.

Cambio climático.



"Guardianes de la colonia", actores clave en la conservación y monitoreo del macá tobiano

No solo forman parte de este proyecto profesionales del Parque Nacional Patagonia, sino también de la Fundación Macá Tobiano. Para lograr un efectivo monitoreo del comportamiento de esta ave endémica de la provincia de Santa Cruz, el equipo de campaña se trasladó a la meseta de la laguna luego de confirmarse que los ejemplares (9 parejas y 9 pichones) iban a nidificar allí. De esta manera, los científicos fueron al lugar, primero, en camioneta y luego caminaron hasta el espacio concreto de los nidos.

Fue en esa área donde se montó la guardia de, al menos, dos personas que tuvo como objetivo vigilar a los macá tobiano permanentemente desde febrero hasta abril. Por eso, se los llamó "guardianes de la colonia". No solo tuvieron la función de observar el nido de las aves, también lograron recolectar información sobre cuestiones demográficas, el desarrollo de los pichones y el vínculo con sus padres.

Asimismo, el equipo contó con el apoyo de perros en conservación que se encargaron de localizar rastros del visón americano para aumentar la capacidad de respuesta ante la presencia del mamífero carnívoro que pone en riesgo la existencia del ave.

Cómo es el macá tobiano

El macá tobiano se descubrió en 1974 en la provincia de Santa Cruz. Es un ave pequeña: mide entre 28 y 30 cm. Su plumaje se combina entre los colores negro y blanco y suele alimentarse de caracoles y anfípodos. Como ocurrió en el Parque Nacional Patagonia, el ave suele nidificar en lagunas de altura. En verano migra hacia la Costa Atlántica de Santa Cruz como Río Gallegos y Coyle.