Los inversores se alarman ante el avance de Andy Burnham hacia el Parlamento británico

FOTO DE ARCHIVO: El alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, asiste a un panel con el director ejecutivo de International Nightlife Association, Michael Kill, y el alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, Reino Unido

Por William James y ​Sam Tabahriti

LONDRES, 15 mayo (Reuters) - Los costes de financiación de Reino Unido se dispararon el viernes después de que Andy Burnham, un alcalde ‌del ala izquierda del Partido ‌Laborista, se asegurara una posible vía para desafiar al primer ministro Keir Starmer, lo que alarmó a los inversores y agravó la crisis de liderazgo.

Starmer está tratando de mantenerse en el poder tras una semana tumultuosa en la que su principal rival en el Gobierno dimitió, acusándole de falta de visión, y otros se posicionaron para posibles desafíos a su liderazgo.

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Tras el ​drama de los ⁠últimos días, cualquier desafío podría tardar ahora más en materializarse, después de ‌que Starmer indicara que lucharía por mantenerse en el ⁠poder, pero que no impediría que el ⁠alcalde del Gran Mánchester, Burnham, intentara ganar el escaño en el Parlamento que necesitaría para lanzar su propia candidatura al liderazgo.

Wes Streeting, que dimitió como ⁠ministro de Sanidad el jueves y se espera que se presente ​contra Starmer si se inicia una contienda formal, ‌ha indicado que está dispuesto a esperar ‌y ver si Burnham consigue llegar al Parlamento.

Eso podría tardar semanas ⁠en suceder, lo que paralizaría al Gobierno en un momento en que se enfrenta a las repercusiones económicas de las guerras en Irán y Ucrania.

LOS PARLAMENTARIOS DEBEN "TOMARSE UN RESPIRO", AFIRMA UN MINISTRO LEAL

Un ministro británico leal ​a Starmer ‌instó a sus colegas del Partido Laborista a anteponer las necesidades del país a la política interna del partido.

"Creo que este fin de semana todo el mundo necesita tomarse un respiro", dijo a la BBC el ministro de Vivienda, Steve Reed. "Hemos tenido ⁠una semana terrible. Hemos dado una imagen espantosa ante el país por la forma en que nos hemos comportado".

Dijo que les diría a sus colegas: "Pongámonos manos a la obra y hagamos el trabajo para el que nos han puesto aquí".

El posible regreso de Burnham a Westminster alarmó a los inversores el viernes, con un aumento de los costos de financiación y una caída de la ‌libra frente al dólar y al euro, a medida que el desafío de la izquierda del partido comenzaba a materializarse.

Burnham necesita ganar las primarias para presentarse como candidato laborista a un escaño parlamentario vacante y, a continuación, derrotar al partido Reform UK de Nigel Farage en las elecciones para ocuparlo. El ‌Partido Laborista ganó el escaño en 2024, pero desde entonces el partido ha quedado por detrás de Reform en las encuestas de opinión.

Entretanto, Reed afirmó que ‌el partido debía apoyar ⁠a Starmer.

"Sigue siendo un hecho que no hay ningún rival, nadie ha reunido las 81 nominaciones necesarias para presentar ​una candidatura contra el primer ministro", añadió Reed, refiriéndose al proceso formal del partido para iniciar una contienda por el liderazgo.

Con información de Reuters