FOTO DE ARCHIVO: Ilustración del logotipo de Anthropic

​Una jueza federal instó el jueves a los abogados a que proporcionaran más información sobre varios aspectos del acuerdo propuesto ‌por la empresa de inteligencia ‌artificial Anthropic, por valor de 1.500 millones de dólares, con los autores que la acusaban de utilizar indebidamente sus libros para entrenar a su chatbot de IA, Claude.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín no concedió la aprobación definitiva en la vista celebrada en San Francisco, sino que solicitó más detalles sobre asuntos como los ​honorarios de los abogados ⁠y los pagos a los demandantes principales en lo que ‌constituye el mayor acuerdo por derechos de autor conocido ⁠en Estados Unidos.

El juez William Alsup, ahora ⁠jubilado, dio inicialmente luz verde al acuerdo el pasado mes de septiembre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es uno de las decenas de casos presentados por titulares de derechos de autor, ⁠entre ellos autores y medios de comunicación, contra empresas tecnológicas ​por el entrenamiento de sus grandes modelos ‌de lenguaje, y el primer caso ‌importante en Estados Unidos que se resuelve mediante un acuerdo.

Los autores ⁠y otros titulares de derechos de autor presentaron reclamaciones que abarcaban más del 92% de las más de 480.000 obras incluidas en el acuerdo, según un abogado de los autores durante la ​vista.

El acuerdo ha ‌suscitado objeciones por parte de autores que han argumentado que no es lo suficientemente amplio, que compensa en exceso a los abogados de los demandantes o que excluye indebidamente a algunos titulares de derechos de autor.

Los escritores demandaron ⁠a Anthropic en 2024, alegando que la empresa, respaldada por Amazon y Alphabet , utilizó versiones pirateadas de sus libros sin permiso para enseñar a Claude a responder a las indicaciones humanas.

Alsup dictaminó el pasado mes de junio que Anthropic hizo un uso legítimo de la obra de los autores para entrenar a Claude, pero consideró que la empresa violó sus derechos ‌al guardar más de 7 millones de libros pirateados en una "biblioteca central" que no se utilizaría necesariamente para el entrenamiento de la IA.

Se programó el inicio de un juicio en diciembre para determinar cuánto debía Anthropic por la supuesta piratería, con posibles indemnizaciones que podrían ascender a ‌cientos de miles de millones de dólares.

Algunos autores y editoriales que han presentado reclamaciones similares han interpuesto demandas independientes contra Anthropic que aún están ‌en curso. Un ⁠grupo de más de 25 escritores, entre los que se encuentran Dave Eggers y Vendela Vida, optaron por ​no participar en el acuerdo y presentaron el miércoles una nueva demanda contra Anthropic en California.

Con información de Reuters