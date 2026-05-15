Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 15 de mayo de 2026

Santa Fe soleado.

El tiempo estable seguirá dominando buena parte del centro del país y Santa Fe no será la excepción. Para este viernes 15 de mayo, tanto Rosario como la capital provincial tendrán una jornada fresca por la mañana, templada por la tarde y sin probabilidades de lluvia, en un escenario climático típicamente otoñal.

Después de varios días de amplitud térmica marcada y cielos mayormente despejados, el cierre de la semana llegará con más nubosidad y temperaturas moderadas. Si bien no se esperan fenómenos intensos, el descenso gradual de las máximas empieza a consolidar un patrón climático más acorde al avance de mayo.

Cómo estará el clima en Rosario este viernes

En la ciudad del monumento a la bandera, el viernes 15 de mayo tendrá una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y el viento soplará desde el sector sudoeste con intensidad leve a moderada.

No hay probabilidades de precipitaciones y el ambiente seguirá relativamente seco, una característica que predominó durante toda la semana en el sur santafesino. El martes había sido el día más cálido, con máximas cercanas a los 22 grados, pero hacia el fin de semana el termómetro mostrará valores más moderados.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo para hoy en la ciudad de Santa Fe

En capital provincial, el panorama climático será prácticamente idéntico. La mínima prevista para este viernes es de 10 grados y la máxima alcanzará los 18, con nubosidad variable y sin lluvias en el horizonte inmediato.

La estabilidad atmosférica permitió jornadas soleadas y frescas durante toda la semana, aunque desde el miércoles comenzó a registrarse un aumento progresivo de nubosidad. El viernes mantendrá esa tendencia, con mañanas frías y tardes agradables.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan que las condiciones estables continuarían durante el inicio del fin de semana en gran parte del Litoral, sin eventos de lluvia significativos ni cambios bruscos de temperatura.

Las recomendaciones para el clima del viernes