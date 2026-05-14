Irán permite el tránsito de buques chinos por el estrecho de Ormuz, según Fars

FOTO DE ARCHIVO. Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la gobernación omaní de Musandam, durante el conflicto de EEUU e Israel con Irán, en EAU

​Irán ha comenzado a permitir el tránsito de algunos buques chinos por el estrecho de ‌Ormuz tras alcanzar ‌un acuerdo sobre los protocolos iraníes de gestión de la vía navegable, según informó el jueves la agencia de noticias semioficial Fars, que citó a una fuente informada.

La noticia de Fars se produjo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​que se encuentra ⁠de visita de Estado en China, acordó con ‌el líder chino, Xi Jinping, que ⁠el estrecho de Ormuz debe ⁠permanecer abierto para el libre flujo de energía.

La fuente declaró a la agencia Fars que la medida ⁠se produjo a raíz de las peticiones ​del ministro de Asuntos Exteriores y ‌del embajador de China en ‌Irán, y que Teherán accedió a facilitar ⁠el paso de varios buques chinos en consonancia con la asociación estratégica entre ambos países.

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Tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el ​28 de ‌febrero, Irán restringió severamente el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, que comenzó pocos días después del alto el fuego acordado a ⁠principios de abril, ha prolongado la crisis en esta vía marítima, por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural mundiales.

No quedó claro de inmediato hasta qué punto esta medida alteró la situación sobre el terreno, dado que Irán ‌ya había indicado durante la guerra que los buques neutrales, en particular los vinculados a China, podían transitar por el estrecho siempre que se coordinaran con las fuerzas armadas iraníes.

Un superpetrolero chino que transportaba ‌2 millones de barriles de crudo iraquí atravesó el estrecho de Ormuz el miércoles, según mostraron los datos ‌de seguimiento de ⁠buques, tras haber quedado paralizado en el golfo Pérsico durante más de dos meses ​debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Con información de Reuters