La Vía Láctea vista desde Argentina, de las mejores fotos del mundo: así se ve el cielo desde San Juan y Neuquén

“Fotografiar la Vía Láctea siempre ha sido más que capturar el cielo nocturno. Es una razón para mirar hacia arriba, para viajar más lejos y para reconectar con la noche”. Así definen su pasión desde Capture the Atlas, la prestigiosa plataforma internacional que cada año selecciona las mejores imágenes de astrofotografía. En su novena edición, el concurso Fotógrafo del Año de la Vía Láctea recibió más de 6.500 imágenes de fotógrafos de 15 nacionalidades distintas, y entre las 25 ganadoras aparecen dos paisajes argentinos y una tercera tomada en el país por un fotógrafo español.

Las imágenes distinguidas fueron capturadas en las provincias de Neuquén, San Juan y Catamarca, lo que posiciona a la Argentina como un destino de referencia para el astroturismo.

Salto del Agrio, Neuquén: el arco galáctico sobre la cascada

La fotógrafa marplatense Alejandra Heis capturó la imagen en el Salto del Agrio, en la zona de Caviahue, provincia de Neuquén. La toma, realizada en abril de 2025, muestra el arco de la Vía Láctea abrazando la cascada mientras el entorno permanece en penumbra. Heis contó que la imagen fue lograda exactamente a las 5:50 de la madrugada, después de sortear condiciones climáticas adversas.

“Mi primer intento de llegar a este lugar se vio frustrado por una fuerte nevada. En esta ocasión, el frío y los fuertes vientos volvieron a poner en duda el resultado”, relató. A pesar de todo, esperó el momento preciso y logró la escena que había imaginado.

Valle de la Luna, San Juan: un patrimonio mundial bajo las estrellas

El fotógrafo porteño Gonzalo Santile obtuvo el reconocimiento con una imagen captada en el Valle de la Luna, dentro del Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su foto, titulada “Cielo de San Juan” integra la Vía Láctea con la llamada “Cancha de Bochas”, una formación geológica emblemática del lugar.

Santile explicó que acceder al sitio requirió extremar los cuidados para no dañar un entorno irremplazable. “No se trataba solo de capturar una imagen, sino de conectar con el pasado remoto de nuestro planeta”, expresó.

“Mi noche perfecta”, la tercera toma seleccionada

El español Daniel Viñé García completó la terna argentina con una fotografía tomada en la Puna catamarqueña, a más de 3.500 metros de altura. Para llegar al lugar, debió adentrarse por caminos de tierra accidentados en vehículo 4x4. La altitud y el aislamiento –lejos de toda contaminación lumínica– hacen de esa región un entorno excepcional para la astrofotografía.

Cómo se eligen las imágenes

Capture the Atlas no realiza un concurso abierto, sino una curaduría global. La organización identifica y selecciona las imágenes más sobresalientes basándose en la singularidad del lugar, la historia detrás de la toma, la excelencia técnica, la composición y la autenticidad. Se da preferencia a las fotos donde la Vía Láctea y el primer plano fueron capturados en el mismo lugar y al mismo tiempo.

El reconocido astrofotógrafo Dan Zafra aporta su ojo crítico a la selección. La plataforma también publica guías técnicas para quienes quieran iniciarse en la disciplina.

Un impulso al astroturismo nacional

Desde la provincia de Neuquén destacaron que la distinción obtenida por Heis funciona como un incentivo para el crecimiento del astroturismo en la región andina. Heis, que lleva casi diez años especializándose en la noche patagónica, eligió Neuquén por sus cielos de “altísima pureza” lumínica.

San Juan, por su parte, ya es conocida por su cielo limpio y sus políticas de protección contra la contaminación lumínica. El Valle de la Luna, con sus formaciones geológicas únicas, se suma como un escenario privilegiado para la observación astronómica.

La Argentina, con sus paisajes diversos y cielos oscuros, sigue demostrando que es un destino de clase mundial para mirar las estrellas.