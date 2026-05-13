Afuera: por qué el Chacho Coudet se cansó de Subiabre y Kendry Páez en River

Ian Subiabre y Kendry Páez son las dos bajas significativas en la lista de convocados de Eduardo "Chacho" Coudet en River Plate para jugar ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, en la que regresó Franco Armani. El delantero surgido de las inferiores y la joya ecuatoriana que arribó en el último mercado de pases no estarán ante el "Lobo" por decisión del DT y no porque tengan problemas físicos. Por supuesto, el accionar del entrenador llamó la atención, pero no es una sorpresa.

Kendry Páez no se adapta a River y Subiabre no desequilibra

El motivo principal de las respectivas ausencias tiene que ver con el nivel mostrado en el verde césped. En el caso del joven atacante del club, no encontró nunca una regularidad más allá de las oportunidades que le dieron tanto Marcelo Gallardo en su ciclo como Coudet en la actualidad. Si bien fue mayormente titular junto a Sebastián Driussi y/o Facundo Colidio, no lo pudo aprovechar. Sin lesiones ni otras cuestiones que lo dejen afuera del partido, Subiabre es de lo más flojo en un equipo que todavía no termina de convencer a los hinchas más allá de los buenos resultados.

Por su parte, el ecuatoriano tuvo varias acciones que lo "condenaron" en su corta estadía en el "Millonario". El "Muñeco" le dio poco rodaje desde su arribo y el "Chacho" no tanto, pero lo suficiente como para que responda en la cancha. Sin embargo, se encontró con un jugador con poco desequilibrio en ofensiva -al igual que Subiabre-, con aspectos sobradores con respecto a los rivales y que parece costarle todavía el hecho de la adaptación. También es cierto que ni siquiera pudo hacer la pretemporada con el plantel.

Ian Subiabre y Kendry Páez se quedaron afuera de los convocados en River

Además, la joya del seleccionado ecuatoriano que sueña con estar en el Mundial 2026 viene de errar un penal en la definición ante San Lorenzo -con previos jueguitos- a lo que le sumó su llanto una vez finalizado el encuentro. Todo lo contrario sucedió cuando Santiago Beltrán vio la roja contra Carabobo en Venezuela y las cámaras captaron su insólita risa mientras Matías Viña se calzaba los guantes para hacerse cargo del arco. Un cúmulo de cosas a lo que los hinchas responden en cada partido y se notó contra el "Ciclón" el pasado domingo, lo cuál esta vez Coudet evitará al no citarlos.

Los que sí volvieron para este compromiso son Franco Armani, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza, mientras que el juvenil Facundo González fue otro de los que quedó afuera de la lista del entrenador.

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El duelo entre el "Millonario" y el "Lobo" tendrá lugar este miércoles 13 de mayo desde las 21.30 por los cuartos de final del campeonato local en el Estadio Más Monumental. El ganador de este cruce que será transmitido por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports se verá las caras con el que triunfe del duelo entre Rosario Central y Racing Club en el Gigante de Arroyito. El árbitro será Leandro Rey Hilfer.

Los números de Kendry Páez en River

Partidos jugados : 12.

: 12. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: no ganó.

Los números de Subiabre en River