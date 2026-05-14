Trump busca apoyo de China para destrabar la guerra con Irán

La guerra lanzada por la coalición de Estados Unidos e Israel contra Irán atraviesa un momento de máxima tensión en medio del actual estancamiento de las negociaciones de paz . Mientras el Gobierno iraní advierte que Washington debe esperar una "repetición de sus derrotas" militares si no acepta su propuesta de paz, el presidente Donald Trump calificó dicho documento como "totalmente inaceptable". Esta parálisis diplomática coincide con una alerta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre una crisis de suministro de crudo sin precedentes, provocada por el cierre del estrecho estratégico de Ormuz, donde ya se retuvieron más de 1.000 millones de barriles de petróleo. En este escenario, la presión se traslada a la cumbre en Pekín, donde Trump busca que China se involucre en la reapertura del paso para evitar un desastre económico mundial. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.