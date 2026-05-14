La guerra lanzada por la coalición de EE.UU e Israel contra Irán se encuentra en un tenso punto muerto por el estancamiento del acuerdo entre las naciones beligerantes para arribar a una desescalada. En este escenario, Donald Trump visita China con el objetivo de que ese país colabore en las negociaciones de paz, que siguen sin avances mientras crece el impacto económico global del conflicto. Washington busca que Pekín presione a Teherán para frenar su programa nuclear y aliviar la tensión en el estrecho de Ormuz, en un panorama marcado por ataques cruzados, nuevas alianzas en Oriente Medio y temores a una expansión regional de la guerra. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump busca apoyo de China para destrabar la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos intentará que Xi Jinping intervenga para contener a Teherán y evitar una escalada mayor en Oriente Medio.
Hace 1 hora
Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán
Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas.
La guerra lanzada por la coalición de Estados Unidos e Israel contra Irán atraviesa un momento de máxima tensión en medio del actual estancamiento de las negociaciones de paz . Mientras el Gobierno iraní advierte que Washington debe esperar una "repetición de sus derrotas" militares si no acepta su propuesta de paz, el presidente Donald Trump calificó dicho documento como "totalmente inaceptable". Esta parálisis diplomática coincide con una alerta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre una crisis de suministro de crudo sin precedentes, provocada por el cierre del estrecho estratégico de Ormuz, donde ya se retuvieron más de 1.000 millones de barriles de petróleo. En este escenario, la presión se traslada a la cumbre en Pekín, donde Trump busca que China se involucre en la reapertura del paso para evitar un desastre económico mundial. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Hace 1 hora
Irán celebra una concentración de despedida antes del Mundial a pesar de las preocupaciones
Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán asisten a una ceremonia de despedida antes de su partida a la Copa Mundial 2026 en Teherán, Irán
Irán organizó el miércoles por la noche una concentración de despedida para el Mundial en la Plaza de la Revolución en Teherán, a la que asistieron miles de aficionados, a pesar de que persisten las dudas sobre si la selección podrá entrar en Estados Unidos y competir en el torneo.
Hace 1 hora
Trump llegó a China para discutir el conflicto en Medio Oriente y su guerra comercial
El mandatario viajó con algunos de los empresarios tecnológicos y financieros más importantes de Estados Unidos, como Elon Musk y los CEO de Apple, Black Rock, Goldman Sachs y el Citi Bank, entre otros.
Después de meses de tensión, acusaciones cruzadas y varias postergaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó este miércoles a China para reunirse con su par Xi Jinping, en la cumbre más esperada por todo el mundo. Viajó con algunos de los empresarios tecnológicos y financieros más poderosos, como Elon Musk, y la agenda estará centrada tanto en el conflicto en Medio Oriente, que tiene prácticamente trabada una de las principales vías de salida del petróleo y otros bienes estratégicos, como en la guerra comercial lanzada por Washington hace más de un año.
07:05 | 12/05/2026
La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones
El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.
06:28 | 11/05/2026
Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"
Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios.
15:44 | 10/05/2026
Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.
Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
10:08 | 10/05/2026
Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"
La respuesta llegó horas después de que los iraníes se expresaran sobre la última oferta de paz que hizo Estados Unidos.
Irán envió a Pakistán una respuesta a la propuesta de Estados Unidos.
20:23 | 09/05/2026
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.
16:55 | 09/05/2026
Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente
El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.
10:49 | 09/05/2026
Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"
El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.
08:25 | 08/05/2026
Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"
El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.
19:19 | 07/05/2026
Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz
Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.
08:02 | 07/05/2026
EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua
Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz.
17:58 | 06/05/2026
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
09:59 | 06/05/2026
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.
07:13 | 06/05/2026
Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo
Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos.