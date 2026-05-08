Trump ratifica la tregua con Irán pese al nuevo cruce militar en Ormuz

Donald Trump aseguró este viernes que la tregua y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan vigentes, pese a la fuerte escalada militar registrada en las últimas horas en el estrecho de Ormuz. Durante la noche se produjo un nuevo intercambio de ataques luego de que fuerzas iraníes lanzaran misiles, drones y lanchas rápidas contra destructores estadounidenses que atravesaban el corredor estratégico por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. En respuesta, Washington bombardeó “centros de mando” iraníes. La tensión en Oriente Próximo volvió a impactar en los mercados internacionales y el precio del crudo superó nuevamente los 100 dólares. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, viernes 8 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.