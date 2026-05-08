Donald Trump aseguró este viernes que la tregua y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan vigentes, pese a la fuerte escalada militar registrada en las últimas horas en el estrecho de Ormuz. Durante la noche se produjo un nuevo intercambio de ataques luego de que fuerzas iraníes lanzaran misiles, drones y lanchas rápidas contra destructores estadounidenses que atravesaban el corredor estratégico por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. En respuesta, Washington bombardeó “centros de mando” iraníes. La tensión en Oriente Próximo volvió a impactar en los mercados internacionales y el precio del crudo superó nuevamente los 100 dólares. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, viernes 8 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.
Trump ratifica la tregua con Irán pese al nuevo cruce militar en Ormuz
Mientras el petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril, el presidente de los Estados Unidos refrendó el alto al fuego a pesar de los enfrentamientos.
Hace 2 horas
UE dice que crisis de Irán aún no justifica adoptar medidas de emergencia para el sector turístico
FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de la sede de la Comisión Europea en Bruselas.
La Unión Europea tiene previsto comunicar a las aerolíneas que el impacto de la guerra de Irán en el turismo no es lo suficientemente grave como para justificar medidas de emergencia, como la exención de su obligación de indemnizar a los pasajeros por la cancelación de vuelos, según un borrador de las directrices comunitarias, al que tuvo acceso Reuters.
Hace 2 horas
Trump dice que el alto el fuego sigue vigente tras los enfrentamientos entre EEUU e Irán
La marina iraní dispara un misil en un lugar desconocido
Las fuerzas estadounidenses e iraníes se enfrentaron en el golfo Pérsico, y Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques, lo que puso en peligro el alto el fuego vigente desde hacía un mes y alejó el horizonte de una solución diplomática a la crisis.
Hace 2 horas
Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz
Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.
Irán creó una agencia estatal para inspeccionar y controlar con peajes especiales a los buques que quieran cruzar por el estrecho de Ormuz. El dato lo difundió una empresa de datos marítimos este mismo jueves, mientras que desde Teherán no lo confirmaron oficialmente. Hasta ahora sólo se supo que el gobierno iraní "puso en marcha un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito de buques" por el paso, según consignó la cadena persa Press TV el martes pasado, fecha desde la que habría entrado en funcionamiento la nueva entidad.
08:02 | 07/05/2026
EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua
Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz.
17:58 | 06/05/2026
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
09:59 | 06/05/2026
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.
07:13 | 06/05/2026
Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo
Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos.
22:30 | 05/05/2026
Trump frenó su plan militar en Ormuz y busca negociar con Irán
Donald Trump anunció la pausa temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones con Irán. La decisión, comunicada por su cuenta de Truth Social, busca ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo después de los recientes enfrentamientos con la República Islámica en el golfo Pérsico.
15:47 | 05/05/2026
Un palestino ganó el Pulitzer por documentar ataques israelíes y la destrucción de Gaza
El fotógrafo Saher Alghorra ganó el Premio Pulitzer 2026 por sus imágenes que muestran el daño humano y material que causó el genocidio en proceso en la Franja de Gaza.
07:03 | 05/05/2026
Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego
Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.
20:10 | 04/05/2026
Después de las represalias de Trump, Europa responde y afianza su vínculo con Canadá
La retirada de tropas de Estados Unidos impulsa a Europa a reforzar su defensa y coordinar posiciones con Canadá -otro aliado de Washington que se viene distanciando- en plena tensión global.
19:33 | 04/05/2026
Obama reveló que Netanyahu quiso arrastrarlo a la guerra contra Irán
Al igual que reveló en marzo el ex director de contraterrorismo del gobierno de Trump, Obama dio a entender que la nueva escalada bélica fue la presión de Netanyahu.
FOTO ARCHIVO. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama asiste al segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos
08:22 | 04/05/2026
Ataques cruzados entre EE.UU. e Irán profundizan la guerra en el estrecho de Ormuz
Donald Trump acusó a Irán de dispararle a buques de países ajenos al conflicto en Medio Oriente en el estrecho de Ormuz; asimismo, el presidente estadounidense anunció que su país destrozó siete lanchas iraníes.
18:11 | 03/05/2026
León XIV recibirá a Marco Rubio para descongelar la relación con Trump
El pontífice y el presidente de Estados Unidos habían tenido cruces verbales en las últimas semanas por la guerra contra Irán.
14:23 | 03/05/2026
Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que evalúa la propuesta presentada por Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
10:00 | 03/05/2026
Tras rechazar la propuesta de Irán, Trump dice que "liberará" los buques de Ormuz
Mientras Irán evalúa una respuesta al rechazo de Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que este lunes empezará con el "proyecto libertad".