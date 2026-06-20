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Conflicto en Medio Oriente

Irán cerró el estrecho de Ormuz por ataques de Israel a Líbano y Vance anunció conversaciones con Teherán

En VIVO - Actualizado hace 29 minutos

El Ejército de Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques israelíes al sur de Líbano. El vicepresidente estadounidense anunció que viajará a Suiza para reunirse con autoridades iraníes.

Tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos en Irán esta semana, que fijó un punteo de 14 incisos para terminar con el conflicto en Medio Oriente, desde Teherán afirmaron que no le perdonarían a Washington ningún tipo de violación a lo fijado en el acuerdo. Uno de estos tópicos exigía el cese de las hostilidades en el Líbano, que Israel comete desde hace varios meses pese al alto al fuego firmado con Hezbolá. Por su parte, el Ejército de Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz como reacción directa a los ataques israelíes al sur de tierras libanesas. Por esa razón, el vicepresidente estadounidense JD Vance anunció que pretende trasladarse a Suiza para reunirse con autoridades iraníes. No dejó trascender ningún temario previo ni documento afín a lo que podría charlar en esa jornada.

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Israel mató al menos 32 muertos desde el amanecer de este sábado.

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El acuerdo de 14 puntos entre EE.UU. e Irán desnuda la derrota de Trump

La Casa Blanca difundió a la prensa el texto completo del memorando de entendimiento. El documento prevé el cese de hostilidades, el levantamiento de sanciones contra Teherán y una negociación definitiva en 60 días.

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Desde que aceptó un "alto el fuego", Israel mató a 121 mujeres y 253 niños en Gaza

En total, desde octubre pasado, las fuerzas israelíes asesinaron a más de mil palestinos en la Franja de Gaza, territorio al que sigue bloqueando por aire, mar y tierra, sin permitir que ingrese masivamente comida y medicamentos.

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06:58 | 17/06/2026

EE.UU. e Irán vuelven a cruzar amenazas tras los ataques de Israel a Líbano

Apenas horas después de que Trump y Teherán anunciaran un acuerdo de alto el fuego que será firmado este viernes, Israel pateó otra vez el tablero de Medio Oriente y atacó el sur de Líbano. Desde entonces, Irán denunció 84 violaciones de la tregua.
 

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12:43 | 16/06/2026

Las petroleras no bajarán el precio de la nafta pese al acuerdo Estados Unidos-Irán

En el sector energético muestran cautela sobre una caída en el precio del litro en surtidores incluso si en el corto plazo se reabre el estrecho de Ormuz.

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11:08 | 16/06/2026

EE. UU. e Irán: los puntos clave de coincidencia para el fin de la guerra

Tras el anuncio de Donald Trump desde la cumbre del G7, Washington y Teherán avanzan en un memorándum de entendimiento que contempla un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y un alivio gradual de las sanciones económicas.

Mochtabá Jameneí y Donald Trump. (Imagen generada con IA)

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07:02 | 16/06/2026

Pese al anuncio de la tregua y las críticas de Trump, Israel volvió a atacar Líbano

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13:55 | 15/06/2026

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El anuncio oficial del acuerdo de paz provocó un alivio financiero global, con fuertes subas en Wall Street y récords en Asia.

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EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y negociarán un pacto definitivo

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