Irán cerró el estrecho de Ormuz por ataques de Israel a Líbano y Vance anunció conversaciones con Teherán

Tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos en Irán esta semana, que fijó un punteo de 14 incisos para terminar con el conflicto en Medio Oriente, desde Teherán afirmaron que no le perdonarían a Washington ningún tipo de violación a lo fijado en el acuerdo. Uno de estos tópicos exigía el cese de las hostilidades en el Líbano, que Israel comete desde hace varios meses pese al alto al fuego firmado con Hezbolá. Por su parte, el Ejército de Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz como reacción directa a los ataques israelíes al sur de tierras libanesas. Por esa razón, el vicepresidente estadounidense JD Vance anunció que pretende trasladarse a Suiza para reunirse con autoridades iraníes. No dejó trascender ningún temario previo ni documento afín a lo que podría charlar en esa jornada.

Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del sábado 20 de junio de 2026.