Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 31 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Nubes y claros en Capital Federal: el viernes arranca con 14 grados y sin lluvia
El viernes arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 14°C a las 04:00. La sensación térmica también marca 14 grados y la humedad asciende al 83%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad alcanza los 40 kilómetros. El viento medio sopla a 16 km/h con ráfagas de 32 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa.
La nubosidad es del 11%, el punto de rocío llega a los 11°C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 4500 metros.
Hace 25 minutos
Cielo con nubes y claros y 14°: así arranca el viernes en Capital Federal
El clima en Capital Federal se mantiene estable en la madrugada de este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional reporta a las 04:00 una temperatura de 14° con nubes y claros, y una sensación térmica de 14°.
La humedad es del 83% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones para esta hora. El viento medio sopla a 16 km/h, con ráfagas de 32 km/h, mientras que la presión atmosférica alcanza los 1012 hPa.
La visibilidad llega a 40 km y la nubosidad es del 11%, con una cota de nieve en 4500 metros. El punto de rocío se ubica en 11° y no hay niebla. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 1 hora
Madrugada con cielo despejado y 14° en Capital Federal: así arranca el viernes
Pasada la medianoche, la Capital Federal vive una madrugada con cielo despejado y una temperatura que se mantiene en los 14°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 14°C, por lo que el frío se hace sentir en la vía pública.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%, una buena noticia para quienes empiezan el día temprano. El viento medio sopla a 16 km/h con ráfagas de 35 km/h, y la visibilidad es de 40 km.
Con una nubosidad del 8% y presión atmosférica de 1013 hPa, el cielo permanece despejado durante esta madrugada. La cota de nieve está en 4500 metros y no se registra niebla.
Hace 1 hora
Madrugada despejada y 14 grados en Capital Federal: así arranca el viernes
La madrugada del viernes 31 de julio arranca con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo a las 03:00 indica una temperatura de 14° y una sensión térmica de 14°C.
La humedad es del 82%, la nubosidad del 8% y el punto de rocío llega a 11°C. La probabilidad de lluvia es 0%: no se esperan precipitaciones y tampoco se registra niebla.
La visibilidad es de 40 km, el viento medio sopla a 16 km/h y se prevén ráfagas de 35 km/h. La presión atmosférica marca 1013 hPa y la cota de nieve se ubica en 4500 m.
Así se presenta el clima en Capital Federal en el último día de julio: una madrugada tranquila, estable y con el cielo completamente despejado para los que salen temprano.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 14 grados: la madrugada porteña arranca estable
La madrugada porteña se mantiene estable con cielo despejado y una temperatura de 14°C en la Ciudad de Buenos Aires, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 14°C, igual que la temperatura real, y la humedad alcanza el 82%.
El Servicio Meteorológico Nacional indica un 0% de probabilidad de lluvia para este momento de la jornada. El viento sopla con una intensidad media de 16 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que conviene tener precaución con objetos en balcones y terrazas.
La visibilidad es excelente: 40 kilómetros. La nubosidad es mínima, apenas del 8%, y no se registra niebla. La presión atmosférica se ubica en 1013 hPa y el punto de rocío en 11°C, lo que confirma el escenario seco y despejado.
Con la cota de nieve en 4500 metros, el pronóstico del tiempo en Buenos Aires indica condiciones firmes para seguir la madrugada. En El Destape, minuto a minuto, te acercamos todos los datos del clima en la ciudad.
Hace 1 hora
Madrugada despejada y sin lluvia: el clima en Capital Federal arranca con 14°C
Actualización de este viernes 31 de julio a las 03:00: el gran protagonista de la madrugada porteña es el cielo despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en la Capital Federal es de 14°C, con una sensación térmica idéntica, así que la jornada arranca fresca y estable.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hará falta el paraguas. La humedad es del 82% y el punto de rocío se ubica en 11°C. El viento medio es de 16 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.
La visibilidad es de 40 kilómetros y la nubosidad apenas llega al 8%. No se registra niebla y la cota de nieve está en 4500 metros. Así, el clima en Capital Federal se mantiene despejado y sin lluvias para esta madrugada.
El cambio climático ha disparado la probabilidad de incendios en España y Francia, según científicos
FOTO DE ARCHIVO. Árboles arden durante los incendios en Artana, España
Hace 13 horas
Se viene la tormenta en el AMBA con lluvias de intensidad variada
Para finalizar la semana se espera un pico de lluvias intensas y viento, mientras se espera el inicio del fin de semana con chaparrones.
Un incendio forestal arrasa el este de Inglaterra, pero no supone amenaza para cercana central nuclear
Incendio forestal cerca de Dunwich
Hace 15 horas
Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN
El fin de julio se caracterizó por la niebla, la humedad y los pocos momentos de sol. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que llegará un cambio drástico, aunque antes se presentarán lluvias y tormentas.
George y Amal Clooney huyen de su lujosa residencia en Francia a causa de los incendios forestales
83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:27 | 29/07/2026
Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados
El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.
06:14 | 29/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
15:30 | 28/07/2026
Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias
La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?
El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.
15:15 | 28/07/2026
Los incendios y la sequía en Burdeos encienden las alarmas en Francia
Olas de calor extremas y dos meses sin lluvias aceleran una de las vendimias más tempranas de la historia. A la amenaza climática sobre los viñedos se suma una crisis estructural por la caída del consumo global y la depreciación de los vinos de alta gama.
Incendios forestales en el suroeste de Francia
05:57 | 28/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:38 | 27/07/2026
Se vienen 24 horas de inestabilidad: tormentas, ráfagas y actividad eléctrica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en varias zonas del país. Se espera que el tiempo desmejore hacia el fin de semana.
Enormes incendios forestales de Europa ponen a prueba capacidad de aviones cisterna, según Avincis
Incendio forestal cerca de Cotignac en el departamento de Var
06:56 | 27/07/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.