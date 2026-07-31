Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 31 de julio

El viernes arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 14°C a las 04:00. La sensación térmica también marca 14 grados y la humedad asciende al 83%.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad alcanza los 40 kilómetros. El viento medio sopla a 16 km/h con ráfagas de 32 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa.

La nubosidad es del 11%, el punto de rocío llega a los 11°C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 4500 metros.