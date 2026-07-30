Quién es el arquero de Boca: así es Álvaro Montero, su historia y carrera en el fútbol

El arquero ya en Boca.

Boca Juniors encontró una nueva alternativa para defender el arco con la llegada de Álvaro Montero, un arquero de amplia trayectoria en el fútbol sudamericano que desembarcó en el club para aportar experiencia, jerarquía y competencia en uno de los puestos más sensibles del equipo. El colombiano tuvo su estreno oficial con la camiseta azul y oro en la Copa Sudamericana y comenzó una nueva etapa después de varios años de protagonismo en su país.

Con 31 años y una extensa carrera en el fútbol profesional, Montero llegó a Boca tras consolidarse como uno de los arqueros más importantes de Colombia. Su recorrido por distintos clubes, sumado a sus convocatorias a la selección cafetera, lo convirtieron en un guardameta reconocido por su seguridad, liderazgo y presencia física, cualidades que buscará trasladar al conjunto xeneize.

Quién es Álvaro Montero, el arquero de Boca

Álvaro David Montero Perales nació el 29 de marzo de 1995 en El Molino, departamento de La Guajira, Colombia. Dio sus primeros pasos en escuelas de fútbol de Valledupar antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Más adelante pasó por las juveniles de Millonarios, aunque la falta de oportunidades lo llevó a buscar nuevos desafíos para iniciar su carrera profesional.

Su debut lo hizo en Sao Caetano en 2013 y en el año 2015 llegó a San Lorenzo de Almagro, donde comenzó a ganar experiencia antes de regresar al fútbol colombiano. El gran salto de su carrera se produjo con Deportes Tolima, club en el que se consolidó como titular y conquistó dos títulos de liga. Sus actuaciones llamaron la atención de Millonarios, institución en la que volvió años después para convertirse en una de las principales figuras del equipo y sumar nuevos campeonatos a su palmarés.

Montero también construyó un importante recorrido con la selección de Colombia. Debutó con el combinado mayor en 2019 y desde entonces integró distintas convocatorias internacionales, incluida la delegación que participó del Mundial de 2026. Aunque no sumó minutos en ese certamen, su presencia ratificó el reconocimiento que logró dentro del fútbol colombiano.

Álvaro Montero con la Selección Colombia.

Cuánto mide Montero

Desde lo futbolístico, el nuevo arquero de Boca sobresale por sus imponentes condiciones físicas. Con 2 metros de altura, domina el juego aéreo, transmite seguridad en los centros y posee una gran capacidad para cubrir el arco. Además, se caracteriza por sus buenos reflejos en el mano a mano, un correcto juego con los pies y una fuerte personalidad para ordenar a la defensa.

Los títulos de Montero