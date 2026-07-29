Habló el árbitro que discutió con Messi y explicó la roja a Embolo: "Incidente"

Habló el polémico árbitro de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026.

El árbitro del partido entre la Selección Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, rompió el silencio. Desde su Portugal natal, Joao Pinheiro se refirió tanto al fuerte cruce con Lionel Messi como a la polémica expulsión de Breel Embolo, decisión que cambió completamente el desarrollo del encuentro en Kansas City (Estados Unidos) a los 72 minutos.

En la entrevista con el Canal 11 luso, el juez principal de 38 años le bajó el tono al caluroso intercambio de palabras con el capitán de la "Albiceleste". Además, aseguró que estuvo correctamente sancionada la roja al delantero nacido en Camerún y opinó que los cambios de la FIFA en el reglamento con el VAR para la Copa del Mundo fueron precisamente para este tipo de determinaciones.

El árbitro de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026 se refirió al cruce con Messi: "Situaciones normales y hasta saludables"

Consultado al respecto del momento del intercambio con "Leo", Pinheiro aseveró que "son situaciones que ocurren entre jugadores... En el fútbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten". En la misma línea, el juez europeo subrayó que "lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el fútbol. Los árbitros hablan con los jugadores, los jugadores hablan con los árbitros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común".

Pinheiro aseveró que "siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, pero son perfectamente normales". Por último, sentenció: "Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante".

Pinheiro explicó la expulsión de Embolo: "Simuló la falta"

Acerca de la roja clave al atacante que cambió por completo el rumbo del encuentro, el árbitro detalló: "En ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que no hizo falta, que el otro simuló la falta. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación... Resultó ser la segunda amarilla".

Pinheiro defendió a la máxima entidad presidida por Gianni Infantino para este tipo de situaciones a lo largo de los encuentros: "Si hubiese sido la primera, la decisión habría sido la misma. Por eso, fue un cambio que la FIFA introdujo. Creo que los cambios que se hicieron apuntan todos a que haya un mejor juego". "Creo que eso tuvo un excelente impacto en nosotros, los árbitros, en la verdad del juego. Creo que, sinceramente, son cambios muy, muy positivos", cerró.

Joao Pinheiro se refirió también a la roja a Embolo.

La IFAB sostuvo que la expulsión de Embolo fue un error

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.

La FIFA disintió con la IFAB

“La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. La simulación no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones".

“No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia. Notamos los comentarios de la IFAB en su circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmó que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última Asamblea general Anual".