Ruud completa la alineación del Equipo Europa para la Laver Cup

Imagen de archivo del Equipo Europa y el Equipo Mundial aplaudiendo a la leyenda del tenis Rod Laver durante la ceremonia de inauguración de la Laver Cup en el Chase Center, San Francisco, California, EEUU.

La alineación europea para la Laver Cup que se disputará ‌en Londres ya ‌está completa: el noruego Casper Ruud será el sexto miembro de la formación que se enfrentará al Equipo Mundial en el O2 Arena.

El número 13 del mundo se ​unirá al vigente ⁠campeón de Roland Garros, Alexander ‌Zverev; al siete veces campeón ⁠de torneos de ⁠Grand Slam Carlos Alcaraz; al italiano Flavio Cobolli; a la promesa checa Jakub ⁠Mensik y al español Rafael ​Jódar para el torneo ‌que se celebrará del ‌25 al 27 de septiembre.

Ruud participará ⁠por sexta vez consecutiva en este torneo por equipos.

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"Casper es exactamente el tipo de jugador que ​quieres ‌tener en tu equipo", afirmó el capitán del Equipo Europa, Yannick Noah.

"Es un competidor fantástico, un gran compañero de equipo y ⁠alguien que realmente entiende de qué va la Laver Cup", dijo. "Nos decepcionó no ganar el año pasado, pero eso nos ha dado más motivación".

La última edición de la Laver Cup se ‌celebró en Londres en 2022, cuando el gran tenista suizo Roger Federer disputó el último partido competitivo de su carrera junto a Rafael Nadal ‌en dobles.

El Equipo Mundial estará capitaneado por Andre Agassi e incluirá al australiano Álex ‌de ⁠Miñaur, a los estadounidenses Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien ​y Tommy Paul, así como al kazajo Alexander Bublik.

Con información de Reuters