Pagni soltó un sorpresivo batacazo político que involucra a Milei y Trump: "Una liga"

Pagni soltó un sorpresivo batacazo político que involucra a Milei y Trump.

El periodista Carlos Pagni explicó en La Nación Más cuál sería la estrategia regional que vincula a Javier Milei con Donald Trump. Según su análisis, el Gobierno argentino busca consolidar una alianza de países latinoamericanos alineados con el presidente estadounidense, con el objetivo de fortalecer su posición geopolítica frente al avance de China en la región.

"Hay un juego de Milei en la región", comenzó Pagni al explicar la estrategia que, según su análisis, estaría detrás del posicionamiento internacional del Presidente. El periodista sostuvo que se trataría de un proyecto impulsado desde el entorno del Gobierno y señaló a Santiago Caputo: "Un juego que nació de la cabeza de Santiago Caputo, del Mago del Kremlin".

En ese sentido, explicó que la intención sería transformar a Milei en un actor con influencia regional alineado con los intereses políticos de Trump. "Es convertirlo a Milei no sé si en un líder internacional, pero sí en un agente de una política dentro de América Latina favorable a Trump", afirmó Pagni. Según el periodista, el objetivo sería construir una alianza de gobiernos afines al mandatario estadounidense. "Tiene que ver con armar una liga pro Trump", sostuvo, y aclaró que no necesariamente se trataría de una estructura "pro Estados Unidos".

Pagni soltó un sorpresivo batacazo político que involucra a Milei y Trump.

Los países que formarían parte de la liga

Pagni estimó que la eventual alianza podría incluir a alrededor de "una decena" de países de América Latina. Entre ellos mencionó a "El Salvador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, ahora Colombia, Ecuador, obviamente la Argentina".

En su análisis, Pagni también puso el foco en Brasil y en el resultado de sus próximas elecciones. "El resultado de la elección brasileña, y por eso interviene Milei y por eso interviene, como vamos a ver ahora, Donald Trump personalmente, es crucial en este juego", afirmó.