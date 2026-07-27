Qué le dijo Javier Milei a Lula Da Silva en su visita a Brasil

Javier Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento presidencial del senador de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante su discurso, el economista y político argentino no dudó en insultar a Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente brasileño.
En su intervención, Milei habló de una "basura calva" a quien acusó de impedirle visitar a Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso por un intento de golpe de Estado. Si bien en un primer momento se pensó que se refería a Lula Da Silva, en realidad se refería al juez del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Alexandre De Moraes.
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Además, Javier Milei calificó las elecciones brasileñas como "una batalla" y aseguró que "el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección".
El libertario expresó su esperanza de que Brasil se convierta en un país liberal en las elecciones de octubre y sostuvo que Flávio Bolsonaro es el candidato ideal para "volver a poner de pie" a la nación. En ese marco, dedicó gran parte de su discurso a atacar al kirchnerismo y al lulismo, a los que responsabilizó de haber hundido a Argentina en la pobreza y de hacer que el país pierda su potencia mundial.
Qué le dijo Milei a Lula
Milei adaptó su conocido término "riesgo kuka" para referirse al "riesgo Lula" en Brasil, vinculándolo a la incertidumbre que genera el mercado accionario. También afirmó que una de sus misiones como presidente argentino sería advertir a otras naciones para que cambien su rumbo a tiempo y eviten tragedias sociales y económicas similares a las de Argentina.
El presidente de Argentina se refirió a su par brasileño de forma despectiva. En otro tramo de su discurso, pedía a los votantes brasileños que "no se dejen robar el futuro a mano de socialistas ladrones".
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"Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo kuka (en referencia el kirchnerismo), acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario", declaró Milei.
Por otra parte, acusó a Lula da Silva de impedirle visitar a Jair Bolsonaro, a quien describió como "injustamente encarcelado". También señaló que el lulismo lidera una "campaña anti-Argentina" en redes sociales, destacando que Brasil fue "el lugar desde donde más ataques vino". "No es de los brasileros, es de la mierda progresista socialista. Son ellos quienes nos necesitan callados y obedientes para seguir imponiendo sus agendas antihumanas", se quejó Milei.